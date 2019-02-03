【賀歲盃】費蘭度托利斯抵港逾百球迷接機　費蘭尼顯疲態

豬年賀歲盃將於大年初一（5日）及初三（7日）於香港大球場上演，三隊訪港外隊今日（3日）先後抵港，其中最受關注、有費蘭度托利斯（Fernando Torres）壓陣的日職球隊鳥栖砂岩下午抵港，費托面對逾百追星球迷盡顯親民，簽名簽足20分鐘。 攝影：李澤彤、袁志浩

早前於沖繩集訓的鳥栖砂岩，今日乘搭約下午1點半抵埗的班機來港，接機大堂約12點半已有約50名球迷拿着托利斯（Fernando Torres）在不同球會效力的球衣，靜候偶像；亦有少數鳥栖球迷手持幾名鳥栖球員波衫，包括原川力等。

球迷Fabio（左）支持馬德里體育會及費蘭度托利斯多年，他透露當年在馬體會比賽中向太太（右）求婚，認為這支西甲球隊極有人情味。（李澤彤攝）

鳥栖砂岩抵港圖輯（按圖放大）

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費托簽名合照足20分鐘

鳥栖大軍下午約2時15分步出接機大堂，壓軸出場的費蘭度托利斯甫現身已引起球迷不斷尖叫，這位前西班牙國腳盡顯親民，在保安護駕下為逾100球迷由頭簽到尾，簽名、合照足足20分鐘才離開，不過他前往隊巴途中，仍遭大批球迷及傳媒包圍，他隨後與隊友登上隊巴前往下榻酒店；日本國腳金崎夢生、前巴塞隆拿翼鋒艾錫古恩卡等，亦成為「集郵」目標。鳥栖砂岩今日未有安排操練，返回酒店安頓後，晚上會出席香港仔的歡迎晚宴，明早會在香港大球場操練及出席賽前記招。

費蘭度托利斯人氣不減，獲多個球迷索取合照及簽名。（李澤彤攝）

30球迷酒店守候山東魯能 柏利有求必應

最早到埗的是去屆中超季軍山東魯能，這支早前正在廣洲集訓的球隊，今早乘隊巴來港，據悉於過關時因行李問題而短暫逗留皇崗，最終在下午約兩時到達下榻酒店，近30名球迷早已在場守候。

魯能隊中兩位星級外援，前意大利國腳加斯安奴柏利，及新加盟的前曼聯中場費蘭尼先後踏出隊巴，即獲球迷歡呼及要求索取簽名，曾效力修咸頓的柏利似乎精神不錯，由隊頭簽到隊尾，有球迷拿出意大利國家隊球衣，這位外援亦願意停下來合照，更透過記者鏡頭向本地球迷問好。相反戴帽的費蘭尼可能因連日經歷周車勞頓而略現疲態，全程不發一言，不過他亦有與頭排約10名球迷自拍及互動，其後便在酒店職員護送下返回房間休息。

「通海金融賀歲盃2019」賽事資料：

參賽球隊：香港賀歲盃選手隊、鳥栖砂岩（日職）、山東魯能（中超）、奧克蘭城（紐西蘭）

地點：香港大球場

2月5日（大年初一）16︰00 山東魯能vs奧克蘭城、18︰15 香港賀歲盃選手隊vs鳥栖砂岩

2月7日（大年初三）16︰00 季軍戰、18︰15 冠軍戰

票價（兩日四場套票）：480元（劃位）、280元、180元（特惠票）

1月18日起於Cityline及購票通售票處（通利琴行及麥花臣場館）發售

賽事總獎金：8萬美元（冠軍5萬、亞軍2萬、季軍8000、殿軍2000）

戴帽的費蘭尼略有疲態，與少量球迷自拍後回房間休息。（袁志浩攝）

山東魯能抵港圖輯（按圖放大）