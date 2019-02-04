【NFL超級碗】愛國者挫公羊第6度封王　追平鋼人最多奪冠紀錄

超級碗又來了，新英倫愛國者及四分衛布迪又出場了。 不過，今次布迪沒有什麼超越常人的表現，兩隊防守搶了進攻組的風頭。 布迪傳了262碼，沒有得到任何達陣傳球，但最後仍是愛國者笑到最後，13：3力克公羊，布迪將四分衛奪得超級碗最多次數改寫至6次。

愛國者王朝未有因為去年被老鷹擊敗而步向衰落。

這支美國東北部雄師連續兩年殺入超級碗，但今次不再由以布迪為首的進攻組成員擔任主角，愛國者首3節「完封」公羊，令到對手四分衛哥夫「冇啖好食」，全場38次傳送得19次成功，雖為公羊推進了229碼，但多次第3傳失敗，未能為球隊做出傳球達陣。

愛國者重返超級碗，今年沒有倒灶。（Getty Images）

哥夫受愛國者防線限制。（Getty Images）

公羊跑衛亦同樣受到牽制，葛利、CJ安達臣及羅拔活士3人合共衝鋒18次，僅跑了60碼；愛國者進攻亦受到公羊堅固的防守限制，首次進攻就被對手線衛列度頓沒收傳球。

不過，相比公羊無力的攻勢，愛國者仍可控制自己的節制，首節就有機會嘗試射門，可惜哥斯可斯基射失。

哥夫上半場第3檔未曾成功傳球。（Getty Images）

愛國者第4節終於成功達陣。（路透社）

艾度文挫布迪奪MVP

憑第2節射門得手，以3分領先的愛國者在半場後，被公羊以射門扳平。不過，近5年3奪超級碗的愛國者未有氣餒，第4節在自己半場31碼位置開始一段69碼的攻勢，4次傳球之後就已經走到公羊的底線區，最後一擊並非布迪的致命傳送，而是由跑衛米曹強行突破公羊重圍達陣。

艾度文成為新一任超級碗MVP。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

哥斯可斯基完場前1分16秒再次射門得手，愛國最後以13：3擊敗對手，寫下超級碗史上最低得分紀錄。NFL賽後宣布今屆MVP，出奇地並非為愛國者傳球推進262碼的布迪，反而是外接手艾度文。這名32歲外接手今戰位置感一流，總是在最正確、最需要他的時候出現，10次接球為球隊取下141碼，成為第2位布迪以外的愛國者球員，取下超級碗MVP殊榮，上一位為第39屆超級碗出場的迪朗布蘭治。

艾度文賽後說：「最重要的是我們贏了，今年真的很瘋狂，幸好我們有一班堅強的球員。這一切都很不真實，今戰就像是我們的主場一樣。」布迪賽後亦恭賀艾度文：「他值得拿MVP，這是他打過最好的一場比賽。」