【紐約半馬拉松】導盲犬「接力」助盲人跑手　7歲Gus賽後退休

3月17日的紐約馬拉松，對不同跑手帶來不同意義。盲人跑手彭尼克（Tom Panek）首次不用領跑員協助，以5頭導盲犬領跑，希望以這次比賽慶祝愛犬Gus退休。

彭尼克（Tom Panek）自小跑步，不過因罕有基因問題，在20歲後開始失去視力，後來一度遠離跑步。26歲彭尼克首次養導盲犬，同年認識現任妻子，改變了一生︰「導盲犬令我有信心戀愛、找到工作及組織家庭。」

每隻導盲犬最多跑8公里

現年48歲的彭尼克後來再接觸跑步，20次在「領跑員」之助下完成馬拉松。今屆紐約半馬拉松准許盲人跑手參賽，令他將在沒有人類之助下參與跑步比賽。 組織「Guiding Eyes for the Blind」提供Gus 、Yukon、Lynx、Westley 、Waffle5隻導盲犬參與，每隻約8公里便「接力」，照計仍有「後備」以備不時之需。

彭尼克（Tom Panek）將嘗試以導盲犬之助下完成半馬拉松。（網上圖片）

「我會跑在Gus前面，牠跟隨我也會有趣味。」7歲的Gus賽後便會退休，彭尼克直言今場意義重大︰「相處4年劃上句號，正是好時機慶祝牠完成工作。」導盲犬以外，彭尼克身上還有信念︰「不論挑戰是什麼，不要讓別人告訴你『不可能』。」

彭尼克年輕時失去視力，但無損他的意志。（網上截圖）