【F1】威廉士新車換「拉花」　只花45分鐘打動新冠名贊助商

F1新賽季即將展開，季前測試18日就會在西班牙舉行，各車隊都在冬測前陸續公布新一年的戰車。 威廉士（周二）舉行記者會，披露新車FW42，並宣布得到新冠名贊助，將易名為「ROKiT Williams Racing」。

之前贊助威廉士的酒商Martini決定不續約後，這支自77年就參戰F1的車隊一直都在尋找新贊助，最後與ROKiT達成協議，雙方簽下數年合約，贊助金額未有公布。ROKiT早已殺入體壇，在美國贊助NBA球隊火箭，以及NFL球隊洛杉磯電光，想進一步擴大知名度的他們最後決定打入F1市場。

據報，有3支車隊想與ROKiT合作，但這間英國電訊公司的主席Jonathan Kendrick，最後決定與威廉士簽約，原來他早在70年代末於輪胎公司工作時，就曾與威廉士合作，可謂淵源甚深。

古碧沙及羅素兩名車手出席新車公布會。（美聯社）

代理車隊主席克萊雅威廉士只花45分鐘就打動了新贊助。（視覺中國）

45分鐘演說打動新贊助

代理車隊主席克萊雅威廉士在發布會上說：「Jonathan是HP醬的大Fans，他約我開會時說：『別忘了煙肉三文治及HP醬！』所以我認為已經『搞掂』了！」

Kendrick則表示自己及公司都來自英國，贊助一支英國車隊是應該的，而且在不少英國車隊都已經退出F1賽場時，威廉士仍屹立不倒，亦是自己想贊助他們的原因。

不過最主要能讓威廉士得到新贊助的，仍是克萊雅與Kendrick開會時，45分的演說令自己認為雙方合作將獲益不淺。

威廉士近年成績不振。（視覺中國）

「新世代威廉士」已來臨

威廉士的輝煌日子早已過去，上一次有車手奪得車手冠軍已是1997年的事，去年多數時間都是敬陪末席，難以得到分數，車隊在積分榜「包尾」，令人認為威廉士已步入黃昏，或許不久就會退出F1戰場。

威廉士全新「拉花」，象徵車隊走入新時代。（視覺中國）

不過克萊雅在去年開始整頓車隊架構，並在披露新車時宣布，賽車新的「拉花」象徵「新世代威廉士」已經到臨，兩名新車手古碧沙及羅素「令人感到期待」。

克萊確又指古碧沙離開F1多年，今年重返賽場，所以技術上可說與羅素一樣是新人車手，兩人或需時適應現時F1生態，但「肯定二人都會盡力做到最好，能給他們發揮所長的戰車將是自己的工作。」