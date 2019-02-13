【歐聯】曼聯球迷向迪馬利亞掟酒樽　「紅魔」面臨被歐洲足協處分

迪馬利亞2015年由曼聯轉投巴黎聖日耳門，足球生涯谷底反彈，成為法甲班霸重要一員，亦惹來「魔迷」怨懟，質問他為何不能在英超有如此發揮。 歐聯十六強首回合，迪馬利亞隨PSG倒戈曼聯，以兩個助攻助球隊以兩球淨勝主隊，期間曾被球迷掟水樽、酒樽。 雖然未有被擊中，但只要球證將事件寫入報告，魔迷激進的行為隨時會連累愛隊受罰。

迪馬利亞今仗成為「重點招呼」對象，除了被球迷整場報以噓聲外，還被前隊友艾舒利楊格推出場，撞上場邊圍欄，差點半場就要因傷終下火線。

不過笑到最後的卻是迪馬利亞。兩個助攻讓派斯奴甘佩比、基利安麥巴比入波，擊敗舊東家為PSG挾着兩個作客入球回到主場。

迪馬利亞上半場被被對手推出場外，撞中圍欄，差點要退下火線。（Getty Images）

球迷向迪馬利亞掟樽。（路透社）

魔迷似乎對迪馬利亞恨之入骨，下半場「天使」在左路準備開短角球時，還向該名阿根廷國腳瘋狂掟水樽，只見一支酒樽在他身邊掠過，30歲的迪馬利亞執起酒樽，開玩笑地「作勢」扮飲酒，之後繼續準備開波。整個過程他都相當冷靜，默默執拾紛紛落下的水樽。

不過助攻隊友入球後，天使在慶祝的時候仍是忍不住爆粗叫魔迷收聲。

迪馬利亞執起酒樽後選擇一笑置之。（網上圖片）

天使與紅魔的恩怨情仇

雖然迪馬利亞一笑置之，但只要球證將事件寫入賽後報告，歐洲足協很有可能採取行動，罰款之餘亦有可能會罰未來曼聯在奧脫福上演的歐洲賽事要閉門作賽。

迪馬利亞成魔後日子不好過，短短一季就離隊他投。（Getty Images）

迪馬利亞於2014年夏天，以6000萬鎊轉會費由皇家馬德里，轉投英超球隊曼聯，更披上多名紅魔傳奇球星，如佐治貝斯、簡東拿及碧咸穿過的7號球衣。

可惜的是，時任領隊雲高爾未能帶起紅魔，迪馬利亞未能適應英超節奏，表現亦大受影響。

迪馬利亞轉投PSG後狀態回勇，曾表示不想想起在曼聯的日子。（路透社）

最終「天使成魔」僅一季就落幕，迪馬利亞為紅魔上陣33次攻入4球及12次助攻，轉戰法甲成為PSG一員猛將，走出低谷證明自己是一流球員，亦曾指效力曼聯的時間是「慘痛經歷」，自己不欲憶起。

但球迷永遠有好記性，2015年夏天他仍是紅魔戰將身份，曼聯美國賽前熱身賽迪馬利亞卻「玩失蹤」不見人，連雲高爾也表示不明所以，盛傳他當時扭計要求離隊，一個星期後傳出他到巴黎體測的消息，4日後曼聯證實迪馬利亞離隊加盟PSG，亦種下紅魔球迷對他的不滿。