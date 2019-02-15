【足球精英賽】三年後重返精英賽　體藝首圈輕取長天入16強

「2018-2019年度全港學界精英足球比賽」今日（15日）於蒲崗村道足球場上演首輪賽事，雖然不少傳統強隊如拔萃男書院、喇沙書院等等都列作種子隊，未需要出戰首輪，但今日賽事亦不乏看點。其中賽馬會體藝中學事隔3年重返精英賽舞台，憑著「體藝美斯」陳傲軒的精彩表現，以2：0擊敗長沙灣天主教英文中學。

三年前體藝殺入精英賽決賽，僅敗予同區死敵仁濟醫院董之英紀念中學得亞軍，此後體藝再沒有晉身過精英賽行列。今年他們於沙西區勇奪第二名，取得精英賽入場券，隊中大部份球員都是第一次參與精英賽，首輪比賽的對手為港九D3 K1冠軍長天。

陳傲軒面對兩名防守球員仍處變不驚，扣大位起腳破網，為體藝取得領先優勢。（徐焌然攝）

「體藝美斯」—陳傲軒（徐焌然攝）

體藝開局慢熱 下半場連入兩球奠勝

甫開賽可見體藝比較慢熱，未能打出應有節奏，失誤伴隨着首次參加精英賽的緊張心情而來。上半場體藝雖然佔盡優勢，但仍然未能取得入球，雙方打成0：0平手。下半場體藝乘對手後防失誤，被隊友稱為「美斯」的陳傲軒於左路截球後，面對兩名防守球員扣大位起腳破網，為體藝先開紀錄。及後全場死守的長天更顯得進退失據，最後體藝中場陸俊賢再入一球，為球隊鎖定2：0的勝局。

中四生陳傲軒賽後解釋花名「美斯」的由來，「中一加入足球隊時，第一次與年紀較大的足球隊師兄踢友誼賽。在那一場比賽我屢次『一個扭幾個』，一班同學有見我盤扭技術了得，加上當時我身材矮小，便稱我為『美斯』。」

今場長天禁區內險象橫生，後防球員需要頻頻解圍。（徐焌然攝）

+ 2

體藝16強鬥男拔演「球星」對決

現時效力傑志青年軍的陳傲軒，承認今場被緊張的心情影響發揮，「對上一次體藝打入精英賽時，我只有中一，未能夠為校上陣。今場是我第一次參與精英賽，故有點緊張，猶幸在場上逐漸找回比賽節奏。」他希望下場球隊能夠盡力踢好每一秒。體藝晉級16強後將會面對港九D1冠軍男拔，陳傲軒坦承對方實力較體藝強，球隊需要放低姿態應付。恰巧男拔陣中翼鋒鄭進泓外號「沙維」，下輪比賽遇上「體藝美斯」，正好上演學界版「前巴塞內訌」。

事隔三年，體藝足球以一場勝仗重返精英賽。（徐焌然攝）

足球精英賽首圈賽果 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 （4）1：1 （2） 匯知中學 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 1：2 張振興伉儷書院 港九街坊婦女會孫方中書院 2：4 觀塘瑪利諾書院 嗇色園主辦可藝中學 0：3 南島中學 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 1：5 聖貞德中學 基督教香港信義會心誠中學 0：5 港島中學 伯特利中學 1：3 天主教伍華中學 賽馬會體藝中學 2：0 長沙灣天主教英文中學