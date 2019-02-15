【足球精英賽】聖貞德大勝晉級　隊長：要讓外界見識到我們的實力

今日（15日）於蒲崗村道足球場舉行的「2018-2019年度全港學界精英足球比賽」首輪賽事，今年港島D3冠軍聖貞德中學旗開得勝，以5：1大勝葵青區亞軍香港道教聯合會圓玄學院第一中學。聖貞德行軍速度高，隊中「聖貞德三叉戟」植朗亭、鄭俊毅、柯政廷均有過人速度，頻頻突破撕破對手防線。

於港島D3決賽「奇蹟」反勝漢基國際學校的聖貞德，今場狀態明顯較佳，甫開賽便不斷壓前進攻。圓玄一中今仗雖然有備而來，後防佈置越位陷阱，以防聖貞德中場大腦黃獻中輸送直線予前場快放。 聖貞德「快一招」 憑速度大勝 然而，圓玄一中的越位陷阱僅成功兩次，便被「聖貞德三叉戟」柯政廷突破越位陷阱，單刀燙射得手，為球隊打開紀錄。

其後圓玄一中憑着一次角球直入追平，但僅3分鐘後，聖貞德隊長鄭俊毅憑驚人速度左路連過三人 ，扣大位射地波破網，為球隊半場領先2：1。

每當隊長鄭俊毅於邊路持球，必然會引來眾多防守球員包夾。（徐焌然攝）

柯政廷下半場接應角球頂入，個人梅開二度。（徐焌然攝）

下半場圓玄一中體能明顯下滑，令聖貞德頻頻有機會快攻，柯政廷及鄭俊毅再入一球，加上黃獻中錦上添花，以一場清脆的大勝打開其精英賽之路。

隊長鄭俊毅：要在精英賽證明自己

賽後隊長鄭俊毅表示今場球隊打出賽前部署，「教練希望我們多做一腳傳球、放直線，今場我們都確實造出了這樣的組織，打破對方防線，成功取得入球。」這名中六生表示球隊要在今次精英賽證明球隊實力，「我們以D3冠軍的身份晉身精英賽，可能會被其他學校『睇低一線』，所以今次精英賽要讓外界見識到我們的實力，當然我們亦要見識到外界的實力。」謙虛中帶點自強不息的感覺，鄭俊毅叫人不要輕視一眾D3冠軍。

喀麥隆裔學生范利奧（Phanuel）今場食「詐糊」，未能取得入球。（徐焌然攝）

+ 5 + 4 + 3

聖貞德「盧卡古」險開齋

聖貞德足球隊主要由華人學生組成，但下半場換入的前鋒范利奧（Phanuel）卻是例外，Phanuel是一名出生於香港的喀麥隆裔後代，他表示享受在足球隊的時光，「現時我盡最大努力學好廣東話，希望能夠與一班隊友好好交流。我愛這支球隊！」被隊友戲稱為「Lukaku」的Phanuel今場差點取得進賬，可惜一記門前補中被旁證判處越位在先。

晉身16強後，聖貞德的對手為荃離區冠軍基信港青基信書院，且看他們能否靠一個「快」字，於精英賽打出名堂。

聖貞德一眾球員賽後感謝到場支持的師生。（徐焌然攝）

「聖貞德三叉戟」—鄭俊毅（左起）、柯政廷、植朗亭。（徐焌然攝）