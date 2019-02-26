【葡超】失望得太早！巴斯杜斯抱頭嘆息錯失絕殺

在足球世界，一日未完場，也不要開心得早，同樣地，也不要失望得太快。 昨晚的葡超比賽，士砵亭作客馬里迪莫互交白卷。在補時階段，馬里迪莫門將查理斯馬些路甩手送禮，奈何士砵亭前鋒巴斯杜斯還為隊友攻門被救而抱頭失望，未能「執雞」。

在當地時間昨晚（2月25日）的葡超聯賽，士砵亭作客馬里迪莫，儘管客軍控球及射門皆佔優，但未能破僵局。在下半場補時，士砵亭右路傳中，輾轉落到遠柱，士砵亭的拉芬夏貼近底線，窄角度頂向龍門，被馬里迪莫門將查理斯馬些路輕鬆接住。

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士砵亭前鋒巴斯杜斯在昨晚的葡超錯失了絕殺機會。（Getty Images/資料圖片）

士砵亭前鋒巴斯杜斯在龍門口，他見到拉芬夏的攻門沒有威脅，十分失望，還蹲在地上，抱頭嘆息！怎料，就在巴斯杜斯低頭時，查理斯馬些路甩手，皮球彈到巴斯杜斯面前。不過，巴斯杜斯還在失望當中，完成料不到一個上天掉下來的入球機會就在面前。

馬里迪莫的後衛反應最快，在巴斯杜斯回神前大腳解圍。如果巴斯杜斯沒有低頭嘆息，而是全神貫注留意對手的話，他能否把握到這個機會呢？最終，兩隊踢成0：0。

在昨晚士砵亭對馬里迪莫的補時階段，拉芬夏窄角度頭槌攻門。（網上截圖）

巴斯杜斯失機片段：