【葡超】賓菲加主場大勝國民隊10球　僅落後榜首波圖1分

葡萄牙老牌球會賓菲加，在今輪葡超聯賽主場戰聯賽榜下游的國民隊，卻上演一場「大屠殺」，在主場大勝對手10：0，亦是球隊55年來在聯賽的最大勝仗，同時縮窄與榜首波圖至1分距離。

葡超榜首的波圖在今輪聯賽與摩里倫斯（Moreirense）賽和1：1，是次位的賓菲加收窄差距的好機會。賓菲加今仗主場迎戰榜下游的國民隊（C.D. Nacional）對壘，賓菲加在主場未有手下留情，10球血洗造訪的國民隊。

賓菲加今仗在主場大炒國民隊10球，全取3分。（視覺中國）

賓菲加開賽僅33秒，便由阿歷士基莫度（Alejandro Grimaldo）左腳射入，先拔頭籌。主隊箭頭施費洛域（Haris Seferović）在21分鐘及27分鐘梅開二度，該名瑞士前鋒近6仗攻入9個入球。

賓菲加前鋒施費洛域在上半場梅開二度，近6仗聯賽共射入9球。（視覺中國）

國民隊今仗在後場多次誤傳，使主隊賓菲加有不少埋門機會。賓菲加在下半場繼續強攻，在下半場開賽初段，6分鐘內由新星祖奧菲歷斯（Joao Félix）﹑碧斯（Pizzi）及費路（Ferro）各入一球，助球隊擴大至領先6球。

下半場19分鐘，賓菲加中堅魯賓戴亞斯（Ruben Diaz）接應角球，頭槌建功。賓菲加在比賽末段仍然未有放軟手腳，後備入替的莊拿斯干卡維斯（Jonas Goncalves）5分鐘內連中兩元，加上拉法施華（Rafa Silva）的入球錦上添花，主場10球大破國民隊。

新星祖奧菲歷斯今仗亦有一球進帳。（視覺中國）

賓菲加今仗10球狂數國民隊，亦取得球隊55年以來在聯賽的最大勝仗，為賓菲加延續在聯賽的強勢，葡超6連勝，力逼榜首的波圖。相反，國民隊仍然位列聯賽榜「尾三」位置，聯賽卻6場不勝。

賓菲加大勝一仗後，乘波圖今輪失分，與榜首縮窄至僅1分距離。（視覺中國）

葡超的前列形勢依然緊湊，前列3支球隊僅相距2分。賓菲加大勝一仗後，暫以50分列葡超次位，僅落後今輪失分的波圖1分。布拉加以2：1反勝榜末的查維斯（GD Chaves），以49分緊隨其後。

榜首的波圖在今輪與摩里倫斯賽和失分，隨即被賓菲加及布拉加縮窄差距。（視覺中國）