【運動公社】奧蘇利雲人到中年的政治覺醒　香港人可有共鳴？

「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在桌球界呼風喚雨，大有稱霸球壇至50歲之勢。在公共輿論，他對政治的表態亦同樣惹人注意——他是英國工黨成員，曾在國會大選為黨魁文立彬（Ed Miliband）和郝爾彬（Jeremy Corbyn）站過台。他是一位積極的反脫歐旗手，政治取態和桌球場上同樣棱角分明。 撰文︰高俊賢@運動公社

我以往不太關注外間事物，但如今已經起了變化。我尚且可以選擇甚麼時候比賽，甚麼時候不比賽。但社會上大多數人都被困在他們不喜歡的工作，甚或別無選擇，更要為找尋工作而困惑。 奧蘇利雲

奧蘇利雲對於政治的參與，可見諸Worldsnooker登出的這篇訪問。沒錯，訪問的對象並不是奧蘇利雲本人，而是文立彬，但兩人其實是好朋友。文立彬憶述二人的認識始於2015年，當時〈衛報〉記者Simon Hattenstone得知他熱愛桌球，於是同時介紹奧蘇利雲予對方認識。奧蘇利雲曾到訪文立彬的選區跟選民交流，並且一起往赴工人俱樂部打桌球。文立彬跟奧蘇利雲都是成長於桌球風行英國的80年代，而且很喜歡跟工人階級打成一片。故此，在文立彬的啟發之下，他開始意識到個人的命運離不開政治，並開始關心社會不平等問題。

奧蘇利雲（左）曾到訪文立彬（右）的選區跟選民交流，並且一起往赴工人俱樂部打桌球。（網上圖片）

▼奧蘇利雲與文立彬打美式桌球片段▼

在此之前，奧蘇利雲自言一輩子也沒有踏足過票站，但他厭惡國家唯金融家、資本家是瞻，更希望有人能夠制約這股力量。奧蘇利雲在2015年時曾經在個人的文章說過：「我以往不太關注外間事物，但如今已經起了變化。我尚且可以選擇甚麼時候比賽，甚麼時候不比賽。但社會上大多數人都被困在他們不喜歡的工作，甚或別無選擇，更要為找尋工作而困惑。」



跟許多英國的平民一樣，奧蘇利雲對於前首相貝理雅（Tony Blair）的批評非常尖銳。他認為英國介入2003年的伊拉克戰爭是勞民傷財，質疑當時英美兩國對於伊拉克藏有大殺力武器的指控理據，又諷刺貝理雅竟然當上聯合國的中東維持和平大使。毫無疑問，奧蘇利雲的立場更偏向工黨左翼。2015年文立彬因為國會大選慘敗而辭職後，他便支持比文立彬走得更左的郝爾彬。在2017年4月，奧蘇利雲加入了工黨。

The government needs to stop privatising certain industries. Profits are destroying standards, it’s money over quality now, these private companies see the money rolling in and don’t want to reinvest it in public transport etc, it’s a disgrace — Ronnie O'Sullivan (@ronnieo147) 2019年3月4日

▼奧蘇利雲近年出位事件逐格睇（按圖放大）▼

+ 5 + 4 + 3

奧蘇利雲敢於在個人Twitter發表各種政見，包括反對英國的公共交通私營化政策。近年來英國鐵路票價不斷上漲，而且服務效率和安全並沒有因為私有化政策而提升。奧蘇利雲認為，私營化政策只是方便企業逐利，有時候更為此目標而犧牲交通服務的質素。所以，他跟其他工黨黨人一樣，反對公營事業私有化。這種聲音，或許對苦於地鐵票價有升無減的香港人有不少啟發。而且，他不反對以加稅增強英國全民免費醫療系統（National Health Service），政治、經濟立場比起其他公眾人物更鮮明和高調。

奧蘇利雲完成1000棒Century，前無古人。（資料圖片）

奧蘇利雲同樣反對英國脫歐，認為這無助解決基層生活和英國經濟問題。他認為某些國會裏的政客只是不斷誇大脫歐的好處，卻從沒有正視北部的工人失業和發展停滯不前的問題。他甚至會出席工黨的地區會議，了解脫歐引發的後患。之不過，郝爾彬曾經承諾會在國會支持二次公投解決脫歐的問題時，卻又臨陣縮沙，不知道奧蘇利雲又會如何看待他的立場不一呢？

奧蘇利雲在2016年獲OBE，圖為他到白金漢宮領取大英帝國官佐勛章。（資料圖片）

追求社會公義和政治參與不是年輕人的權利。或許奧蘇利雲面對過雙親坐牢、抑鬱症、濫藥酗酒和事業的諸般失意，在珍惜當下之餘，更會體驗別人的痛苦。在人過中年之後，更關心階級問題，這種人生的昇華在眾多職業運動員身上是異常罕見的。

2017年英格蘭桌球公開賽，奧蘇利雲因腳傷首圈穿上藍色波鞋作賽，之後被賽會要求穿黑色鞋，令他一度威脅退賽，不過他及後改穿深色運動鞋作賽，以4︰1反勝麥克戴維斯，最終更封王。（資料圖片/視覺中國）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】