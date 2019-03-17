【運動公社】奧蘇利雲人到中年的政治覺醒　香港人可有共鳴？

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「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在桌球界呼風喚雨，大有稱霸球壇至50歲之勢。在公共輿論，他對政治的表態亦同樣惹人注意——他是英國工黨成員，曾在國會大選為黨魁文立彬（Ed Miliband）和郝爾彬（Jeremy Corbyn）站過台。他是一位積極的反脫歐旗手，政治取態和桌球場上同樣棱角分明。

撰文︰高俊賢@運動公社

我以往不太關注外間事物，但如今已經起了變化。我尚且可以選擇甚麼時候比賽，甚麼時候不比賽。但社會上大多數人都被困在他們不喜歡的工作，甚或別無選擇，更要為找尋工作而困惑。
奧蘇利雲

奧蘇利雲對於政治的參與，可見諸Worldsnooker登出的這篇訪問。沒錯，訪問的對象並不是奧蘇利雲本人，而是文立彬，但兩人其實是好朋友。文立彬憶述二人的認識始於2015年，當時〈衛報〉記者Simon Hattenstone得知他熱愛桌球，於是同時介紹奧蘇利雲予對方認識。奧蘇利雲曾到訪文立彬的選區跟選民交流，並且一起往赴工人俱樂部打桌球。文立彬跟奧蘇利雲都是成長於桌球風行英國的80年代，而且很喜歡跟工人階級打成一片。故此，在文立彬的啟發之下，他開始意識到個人的命運離不開政治，並開始關心社會不平等問題。

奧蘇利雲（左）曾到訪文立彬（右）的選區跟選民交流，並且一起往赴工人俱樂部打桌球。（網上圖片）

▼奧蘇利雲與文立彬打美式桌球片段▼

在此之前，奧蘇利雲自言一輩子也沒有踏足過票站，但他厭惡國家唯金融家、資本家是瞻，更希望有人能夠制約這股力量。奧蘇利雲在2015年時曾經在個人的文章說過：「我以往不太關注外間事物，但如今已經起了變化。我尚且可以選擇甚麼時候比賽，甚麼時候不比賽。但社會上大多數人都被困在他們不喜歡的工作，甚或別無選擇，更要為找尋工作而困惑。」

跟許多英國的平民一樣，奧蘇利雲對於前首相貝理雅（Tony Blair）的批評非常尖銳。他認為英國介入2003年的伊拉克戰爭是勞民傷財，質疑當時英美兩國對於伊拉克藏有大殺力武器的指控理據，又諷刺貝理雅竟然當上聯合國的中東維持和平大使。毫無疑問，奧蘇利雲的立場更偏向工黨左翼。2015年文立彬因為國會大選慘敗而辭職後，他便支持比文立彬走得更左的郝爾彬。在2017年4月，奧蘇利雲加入了工黨。

▼奧蘇利雲近年出位事件逐格睇（按圖放大）▼

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奧蘇利雲敢於在個人Twitter發表各種政見，包括反對英國的公共交通私營化政策。近年來英國鐵路票價不斷上漲，而且服務效率和安全並沒有因為私有化政策而提升。奧蘇利雲認為，私營化政策只是方便企業逐利，有時候更為此目標而犧牲交通服務的質素。所以，他跟其他工黨黨人一樣，反對公營事業私有化。這種聲音，或許對苦於地鐵票價有升無減的香港人有不少啟發。而且，他不反對以加稅增強英國全民免費醫療系統（National Health Service），政治、經濟立場比起其他公眾人物更鮮明和高調。

奧蘇利雲完成1000棒Century，前無古人。（資料圖片）

奧蘇利雲同樣反對英國脫歐，認為這無助解決基層生活和英國經濟問題。他認為某些國會裏的政客只是不斷誇大脫歐的好處，卻從沒有正視北部的工人失業和發展停滯不前的問題。他甚至會出席工黨的地區會議，了解脫歐引發的後患。之不過，郝爾彬曾經承諾會在國會支持二次公投解決脫歐的問題時，卻又臨陣縮沙，不知道奧蘇利雲又會如何看待他的立場不一呢？

奧蘇利雲在2016年獲OBE，圖為他到白金漢宮領取大英帝國官佐勛章。（資料圖片）

追求社會公義和政治參與不是年輕人的權利。或許奧蘇利雲面對過雙親坐牢、抑鬱症、濫藥酗酒和事業的諸般失意，在珍惜當下之餘，更會體驗別人的痛苦。在人過中年之後，更關心階級問題，這種人生的昇華在眾多職業運動員身上是異常罕見的。

2017年英格蘭桌球公開賽，奧蘇利雲因腳傷首圈穿上藍色波鞋作賽，之後被賽會要求穿黑色鞋，令他一度威脅退賽，不過他及後改穿深色運動鞋作賽，以4︰1反勝麥克戴維斯，最終更封王。（資料圖片/視覺中國）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】

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