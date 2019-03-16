【我的名字．李淑筠】硬朗　剛強　不服輸　烈女箭手為女生起義

在每個界別，總有些名字，街知巷聞。 但有些人，名字不大，做的事情亦不普遍；在香港體壇一樣，惟他們看不見非不存在。 這些名字，卻值得香港人一一記住；今次讓我們認識香港射箭代表李淑筠。

能想像對箭靶練箭的孤獨感嗎？李淑筠堅忍10年，「放棄很容易，是射箭塑造了現在的我。」（張浩維攝）

我從不覺得女運動員比男運動員弱，撇除身體碰撞，女生不會較弱勢。 香港女子射箭運動員 李淑筠

女生較弱勢，女生就一定愛美麗？這是訪問李淑筠的第一個感覺。「其他女生都用錢裝扮自己、去旅行，我所有兼職賺到的錢，都花在射箭裝備上。」李淑筠（Edith）長髮膚白，以這年頭苛刻的體重標準說不上纖瘦，也許天生沒有韓國女團倒模出來的所謂「美」，但後天遇上射箭，讓她閃閃發亮。

「有些人覺得射箭只是站着不動，室內又不用曬，拉弓就得」、「射中紅心？箭靶上中間明明是黃色的」，Edith一邊砌弓，一邊笑着解釋人們對射箭的誤解。

Edith現在為母校箭隊擔任女子隊教練，教班前會先作練習，訪問前幾天她剛為科大贏了大專賽。（張浩維攝）

我們在學校空曠的練習場上做訪問，回到校園坐在長櫈上，綁上馬尾辮的她豪爽直接，恍如同班同學般閒聊。說來慚愧，此前沒在現場看射箭比賽，也沒有近距離接觸弓箭，我正是她口中以為射箭是射中紅心的一員。「很正常的，由小到大都聽到射箭這項運動，但大家都好像只停留古裝劇那種程度，騎馬打仗才射箭，還問我可否一次過射3枝箭。」

她說不少人都看輕射箭，以為只是站著瞄準就可以，其實在於肌力運用和身體一致性。（張浩維攝）

21歲的Edith中一時加入學校箭藝隊，還因為身形高大被同學拉去湊人數打欖球，直到中四才專注射箭。中學畢業後，她轉換角色擔任校隊女子隊的教練，現正大學申請休學一年，為來屆世大運和亞運會備戰。

浪漫的說法是，緣份到了。始於覺得特別而加入射箭隊，中四時因被選為隊長，有感要成為榜樣而認真訓練。就像被丘比特牽引般，她中五時於一個海外賽時更遇見2012年倫敦奧運女子個人金牌、韓國箭手奇甫倍（Ki Bo Bae），她找到了偶像和目標。「我本身不算落力讀書的人，但看到她就想仿效，哪怕她是奧運選手而我無法達到，能去世大運見識她所見識過的也好，所以我立下決心要讀大學。」

「看，別人常說要射中紅心，其實射箭是要射中黃色。」（張浩維攝）

或許我城容不下的東西實在太多，學業和興趣在某些人眼中是不能共存；對啊，中文課也有教過「魚與熊掌不可兼得」。但那是前人的定論，走自己的路，才能走出別人沒走過的路。「為什麼做運動員就一定是讀不好書？」李淑筠說，因着青春期的反叛心態，更想證明自己可上大學參加世大運。有人因為專心讀書而放棄興趣，有人因為興趣而努力讀書，兩者其實相輔相成。

因為中學時校隊隊服是紅色，Edith因此習慣了選擇粉紅、紅色等配備襯上隊服。（張浩維攝）

購器材添財政壓力 「我們不想打爆箭」

訪問那天，我除了得知射箭是要射中黃心，還驚訝拉弓不是看起來般輕鬆。自問平日在女生中也是大力士，燒烤買東西必然是一手挽炭一手挽汽水，但都拉不動弓，難以想像Edith每次練習都要射過百箭。肌肉的用力、身體的協調，男生卻沒有絕對優勢。「這是我喜歡射箭的其中一個地方，就算我一個女仔都可以打贏男仔，你拉重磅不關我事，我有我的優勢去對衡。」箭術是講求心理、訓練、一致性，女生的動作柔軟度和心思細密，也可成為優勢。

那天除了得知射箭是要射中黃心外，還驚訝拉弓不是看起來般輕鬆。自問平日在女生中也是大力士，燒烤買東西必然是一手挽炭一手挽汽水，都拉不動弓，難以想像每次練習都要射過百箭。肌肉的用力、身體的協調，男生卻沒有絕對優勢。「這是我喜歡射箭的其中一個地方，就算我一個女仔都可以打贏男仔，你拉重磅不關我事，我有我的優勢去對衡。」因為箭術是講求心理、訓練、一致性，女生的動作柔軟度和心思細密，也可成為優勢。

拾起弓箭的Edith英氣凛然。（李浩維攝）

休學後去海外比賽，要先看銀行戶口。 李淑筠

我好奇地看着她的弓把，她解釋：「比賽用弓平均1萬至2萬元，箭是損耗品，磨蝕會影響力的準繩度，一打約需3至4000元，箭頭、箭尾要分開買，兩塊弓片又約4至5000元。」Edith出身於天水圍基層家庭，家中5兄弟姊妹，但她從小到大沒有自怨自艾，為了不讓家中增添財政壓力，做兼職賺錢購置器材，就如父母對她說「人生為自己負責就夠」、「在香港只要肯努力不會餓死人」，她的硬朗大概是這樣煉成的。

那年中五暑假兼職得來的數千元，僅夠買弓身的一部分。「外國選手都喜歡打到爆箭，兩枝箭打得準打到同一位置便會爆箭，因此他們都會很想快點打爆箭，可是我們香港選手沒有贊助，反而不想那麼快爆箭。」她苦笑道。

箭藝隊領隊林振龍老師見證Edith由中一入隊到畢業後任教教練。（張浩維攝）

先後落選世大全運 「落選卻有得著」

我們由中學聊到大學後，她示範射箭，「啪」，清脆的中靶聲，不少均打中黃色範圍。說好的世大運呢？原來因選拔泡湯了，正確來說是現實吧。

2017年的世大運，總會只能派出一名代表出戰反曲弓賽，就讀科大的Edith因不夠海外比賽成績，排第2名無奈與夢想的世大擦身而過。「要兼顧大學進度，中期試、論文等，一年只能選擇幾個比較重要的海外賽打，有時不是沒有資格而是沒有時間去比賽，有些大型賽事是根據海外成績選人，這樣我便輸蝕了。」不只世大運，連在亞運測試賽摘銀後都因此而落選，她在半年內受到雙重打擊。更甚的是，她為了亞運向大學申請休學一年。

林Sir說：「不同球類運動，日復日、年復年對著靶練習，不夠堅持的早就走了，但她留下來了。」（李浩維攝）

可是，這不是失敗，這叫經歷，經歷會使人成長。兩個重要大賽失諸交臂，她現在聊到那個暑假卻像是別人的趣事。落選後她沒心機練箭，愈是接近亞運，她愈是想逃避所有新聞，關在家看了很多熱血動漫：「什麼《衝鋒21》、《網球王子》，都是一些打全國大賽的故事，想令自己熱血一下。」

她還沉迷韓國的選秀節目，「那時看女團選拔的節目，一年中那麼多女團總會有人是選不上，與自己經歷重疊我都看到喊」。我笑了笑，繼續聽她手舞足蹈說下去；她選了一個女生代入了角色，最後那女生出道時鬆了一口氣，「我覺得即使很努力，總有波折令你達不到目標，但這是鬥長命，人家程咬金殺出來又如何，只要堅持下去，不夠堅持的人便會離開，堅持自己熱愛的事不該是難受的。」她中氣十足說道。

21歲的Edith即使穿上校服仍像中學生，心境也是，「可能因為我都沒有離開過學校。」她笑道。

多得一個韓國選秀節目，她振作起來重拾弓箭。去年的11月東南亞射箭錦標賽，狀態大勇的她奪得個人冠軍和雙人混合團體賽摘銅，是她第一次於海外賽奪牌。「落選的時候質疑自己能力，覺得自己好似爛泥，那個獎牌是一個肯定。」連一年的休學期，都顯得更有價值。「如果沒有休學，考試撞期我不可能去到比賽，現在添了信心，繼續上路。」

可是休學沒有了科大的運動員獎學金全數資助，她才醒覺那重要性，兼職以外還當教練：「以前想去海外比賽填填申請表格就可，現在想去比賽要看銀行戶口。」這一年不會白費，為了下屆世大運和全運不會「歷史重演」，她需在畢業前把握時間參加海外賽爭取資格。本月尾她將出戰在泰國舉行的亞洲盃。

箭頭、箭尾、弓片、瞄準器都動輒過千元，「我不想讓家人加重負擔，所有裝備都是自己賺錢買。」（李浩維攝）

「男女本身不同優勢，在不用碰撞的射箭中反而是公平競爭。」（張浩維攝）

「射箭像是掉入了圈套」

不辛苦嗎？射箭10年的她笑說掉進了一個圈套，現在已不能自拔了。「是射箭塑造了現在的我。」她續道：「不是射箭的話，住天水圍的我中學時可能連港島都不會去，但因為比賽我去了很多地方，後來去韓國參加海外賽更是全家第一個坐飛機，看到高手後更想提升自己。讀書有資助可出外比賽見識，給了我『甜頭』繼續下去，很多事都是射箭帶給我，是我成長中重要的事。」豪爽的她說以前打欖球的自己是「波牛格」，很衝動火爆，但射箭後人變得「佛系」了。「打波是要激發到鬥心、要有火，但射箭如果有火，腎上腺素上升、心跳加速，動作變會瓦解了，射箭是什麼都不去想， 很平靜做回練習的事。」

射箭改變了她，由「波牛」變成「佛系」，由一開始輸掉會喊，到不去執著勝負、做好自己。我們都在不知不覺間被一些事物所改變，像換了個性格，悄悄告別了從前的自己。人們說女生是水造的，柔弱如水，她是強大意志、洶湧澎湃的海洋吧。