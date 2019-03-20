【季前熱身賽】車路士7月19對川崎前鋒　宣傳片以夏薩特為首

車路士（Chelsea）於2012年世界冠軍球會盃不敵哥連泰斯，時隔近7年後再度於日本比賽。車路士官網證實球會配合贊助橫濱輪胎，將在7月19日對J.League盟主川崎前鋒。

英超球隊車路士今天於官網證實，將在7月19日於橫濱國際綜合競技場對J.League盟主川崎前鋒。車路士twitter及官網同時發布有關片段，當中夏薩特、大衛雷斯、阿列沙巴拿加、韋利安等主將都在片內出現，名宿林柏特與球迷合照的片段也被收錄，惟53秒的片段不見屢傳離隊的教練沙利。

車路士主將夏薩特有傳離隊，不過仍於宣傳片中亮相。（資料圖片）

The Blues will return to Japan this summer to take on the J.League champions! 🇯🇵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 2019年3月20日

車路士會長畢克（Bruce Buck）在官網表示︰「我們證實第一場的季前熱身賽是對川崎前鋒，詳情將在未來數周公布。這將會是令人興奮的夏天，我們與夥伴橫濱輪胎緊密合作。我們肯定川崎前鋒會是高水平的對手，將位於嘈雜及熱情的橫濱國際綜合競技場準備開季。」橫濱國際綜合競技場塵位達7萬人以上，是2002世界盃決賽場地。

▼英超利物浦及曼城餘下賽程（按圖放大）▼

+ 3 + 2

2002世界盃決賽，巴西於橫濱國際綜合競技場擊敗德國。（資料圖片）