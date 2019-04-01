【中國桌球賽】沙比繼續低迷資格賽止步　三連霸夢碎

沙比今年表現不濟，雖曾於中國錦標賽取得冠軍，但不少比賽都在首圈或次圈出局，早前丟掉世界排名第一的頭銜，被「火箭」奧蘇利雲搶走了。 可是低處未算低，沙比周一（4月1日）在北京舉行的中國公開賽，3：6不敵世界排名92位的史特文（Craig Steadman），三連霸還未踏出第一步，就宣告夢碎。

沙比今戰雖然一度領先3：2，但其後表現每況愈下，被對手後來居上，最後一局一隻頗為簡單的黃波，需要校波的沙比發力地打，本應入袋的黃波卻彈出檯，因此犯錯被罰4度，最終博「撞咕」救藍波失手後，這名世界排名第2球手自動投降，史特文晉身64強。

沙比因要校波發力打黃波，豈料將球打出界。（網上圖片）

沙比救波失敗後主動投降。（網上圖片）

「今年運氣不太好」

沙比以3：6爆冷出局，賽後顯然不是味兒，讚對手史特文表現大勇，亦批評自己表現不理想。原本沙比只要在中國賽贏得冠軍，就可以反超前奧蘇利雲，重奪世界排名第一，但伴隨出局，這個機會因而消失。

35歲的他說：「奧蘇沙雲今年打得很好，重上世界第一，我在這位置好幾個賽季了，今年的運氣不太好。我會變得更強，讓自己快點回到第一位。」不過沙比的排名隨時再跌，只要威爾斯球手威廉斯可以在這項比賽取得冠軍，就可以升上世界第二。

沙比今年表現不濟。（視覺中國）

沙比對誰會贏得中國公開賽冠軍無興趣。（視覺中國）

被問到誰有可能於中國賽封王，沙比完全無興趣：「我不知道，對我來說接下來最重要的是準備好世界錦標賽。」

雖然輸波，但沙比仍是「畀面」主辦單位，大讚中國公開賽有「很多優秀的球手來參賽，自己很享受今次北京之旅」。

中國公開賽資格賽 沙比對史特文（點擊睇片）