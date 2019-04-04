中國桌球公開賽32強，世界排名12的冰咸在第7局打出一棒147，助他以局數6︰3戰勝磨王艾頓，他更成為首個球手連續兩屆於同一賽事打出滿分，意義非凡。

冰咸在32強面對首圈淘汰顏丙濤的艾頓，他們戰至3︰3平手後，艾頓於第7局博失遠檯，冰咸把握中袋紅波，之後接連打入所有球，包括數個貼箍的紅波，在掌聲中打出一棒147，之後再連贏兩局，以局數6︰3過關。42歲的冰咸在去屆賽事對禾頓亦打出147，他成為首個連續兩屆同一賽事完成147的人。晉級後他將面對英格蘭同胞羅拿（Rod Lawler）。

冰咸面對磨王艾頓，打出147後再連取兩局過關。（視覺中國）

冷知識：職業生涯打出5棒或以上147的球手（按圖放大）

若在今周內沒有球手打出147，冰咸便可獨享2.7萬鎊獎金（2萬鎊累積獎金，7000鎊賽事最高度數），他賽後風騷地說︰「老婆及家人一定很高興，剛預訂了到特內里費旅行，希望可以收到獎金付旅費吧。」這棒是桌球史上第151棒147滿分，也令冰咸成為第6個球手達到5棒147的成就。

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