【新界行山路線】嘉道理農場上大刀屻俯瞰大埔　沿牛牯嶺徑落林村

行山當日天氣普通，中午及午後初段有短暫降雨，但根據過往經驗，降雨機率一般會在較後時間逐漸下降，所以按計劃出發，閒遊元朗、大埔及粉嶺之間的「大刀屻」，並經昔日的軍車路「牛牯嶺行山徑」下林村。

從大刀屻遠眺大埔景色。（北潭坳Blog提供）

日期：2018年6月30日（六） 路線：嘉道理農場—大刀屻（566米）—北大刀屻（480米）—牛牯嶺行山徑—林村放馬莆—太和站 天氣：雲

乘64K巴士林錦公路最高處的「嘉道理農場」巴士站下車，從嘉道理農場正門對面的入口上大刀屻，沿途都是無窮無盡的樓梯級，上了三分一會經過觀音徑的無線發射站，再上三分一就要穿過一座「小V」谷，而且梯級的上下級距相當大，要加倍留神。

臨到大刀屻山頂是要經過全段最窄的位置，闊度不足兩米，別名叫「金銀橋」或「刀屻天險」，不過路邊已長滿野草，並沒甚險要感覺，反而狗牙嶺的「一線生機」才是真章。站在「刀屻天險」前方的山脊，廣闊在元朗鄉郊平原就在腳下，當然隨著社會發展及人口增加，村屋總數自然有增無減，還有一些物流或工程公司，但要數到平原最明顯的建築物，要算是石崗軍營及鄰近的廣深港高鐵車廠了。

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穿過「刀屻天險」，景色開始產生變成以大埔區為主了，八仙嶺群峰也能從側看見，至於山下最近處當然是林村谷群村，再走約十五分鐘到海拔566米的大刀屻頂。受西南季風影響，對流發展較多，加上大刀屻呈西南至東北走向，全程剛在晴空區及烏雲區下方交界前行，西面還有少量耶穌光穿雲而下，感覺很奇幻，卻又有點擔心。

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在山頂休息十分鐘左右，就繼續沿東北方向往北大刀屻，中段經海拔506米之小山頭，沿途平路較多，所以可用較快速度前行，約四十分鐘就到北刀屻的測量柱，此時雲層繼續轉薄，夕陽於是射在山下樓宇的牆壁上，裡面的住客或許不大好受，他們自有應對方法，其中一項最佳方法就是開空調。

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離開北大刀屻測量柱，望着指示牌，首先往「和合石」方向，然後再選「林村」方向，經牛牯嶺行山徑直落林村放馬莆村。牛牯嶺行山徑全長約二千六百米，以前屬軍用馬路，所以途中還有一些軍用里程碑，可是由於軍用馬路已荒廢已久，所以有些里程碑消失不見，亦難逃路面破爛及野草叢生等等的失修跡象。

由於牛牯嶺行山徑全段屬下行路段，所以速度可以很快，以每分鐘一百米向下行，剛好廿六分鐘到達林村放馬莆村，也可算林村鄉的中心，因為有最著名的地標「林村許願樹」之餘，亦是林村公立學校、鄉公所及天后廟所在。看到村裏有家提供豆腐花的士多，當然要惠顧一下，味道也不錯的說，最後就沿林錦公路及大埔公路，步行半小鐘就到太和火車站，結束半天大刀屻之旅。

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【本文獲「北潭坳Blog」授權轉載。】

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