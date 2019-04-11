【五人足球．U20亞洲盃】港隊與主辦國伊朗同組　盼贏阿富汗出線

今年6月於伊朗舉行的U20五人足球亞洲盃今日（11日）進行小組賽抽籤，以東亞區最佳次名球隊身分晉身決賽周的港隊獲抽入A組，同組對手包括主辦國伊朗及阿富汗。分組賽共有4組共12支球隊，賽制列明每組首、次名兩隊出線至8強，故港隊寄望能夠戰勝阿富汗，首度殺入淘汰賽。

由於沙特阿拉伯退出，香港得以「補選」進入決賽周。分組賽將面對兩支西亞球隊— —主辦國伊朗及阿富汗。伊朗為五人足球世界盃常客，加上有主場之利，實力絕對超班；而阿富汗則為一支「神秘球隊」，港隊上下對他們可謂零認識。

去年12月，港隊遠赴蒙古烏蘭巴托出戰外圍賽。（香港五人足球Facebook專頁）

U20五人足球港隊隊長鄭俊華揚言與阿富汗「死過」爭出線，「我們知道伊朗是亞洲數一數二的強隊，對伊朗勝算不大，唯有寄望贏阿富汗晉身淘汰賽。」得知晉身決賽周後，港隊馬上組織訓練準備賽事，鄭俊華坦言球隊狀態未達標，「上星期我們進行了第一課訓練，始終與上一次訓練都相隔一段時間（去年12月），所以隊友狀態明顯不足，但我相信只要之後我們齊人訓練，便可以於決賽周前達至最佳狀態。」港隊將於5月尾往深圳集訓，希望於6月決賽周前催谷狀態默契。

外圍賽不敵日本後，隊長鄭俊華一度落淚。（香港五人足球Facebook專頁）

剛為晉峰栢禧奪得Nike五人足球賽U20組別冠軍的港隊代表諸榮祖認為面對西亞球隊，破壓逼將成比賽關鍵，「上屆港隊曾經於小組賽面對兩支西亞球隊（黎巴嫩、烏玆別克），他們既硬朗又有速度，相信會採取主攻，故我們需要想想方法如何破壓逼。」面對「神秘球隊」阿富汗，諸榮祖表示球隊將會找方法了解對方打法，「我們會上網找尋並觀看阿富汗五人足球的短片，嘗試了解他們的踢法，再作針對性部署。」

諸榮祖（5號）曾於外圍賽對澳門一戰梅開二度。（比賽截圖）

港隊外圍賽圖輯：

+ 7 + 6 + 5

U20五人足球亞洲盃決賽周將於伊朗大不里士（Tabriz）舉行，比賽日期為今年6月14至23日。