【歐聯】阿積士攻勢行雲流水晉4強　入球功臣：本應可贏祖記4：1

阿積士成為今屆歐聯的「神奇球隊」，繼16強淘汰皇家馬德里後，他們在8強再挫C朗拿度領軍的祖雲達斯，昂首打入4強。 頂入致勝一球的隊長馬菲斯迪歷特表示，他們毋懼任何對手。教練坦哈格則表示，只要繼續踢出16強及8強的表現，在4強有信心應付熱刺或曼城。

阿積士在首回合主場與祖雲達斯踢成1：1，他們在當地時間昨晚（4月16日）出戰次回合，作客祖記，雖然被C朗拿度的頭槌先破門，但阿積士靠雲迪碧克及馬菲斯迪歷特各建一功，作客以2：1反勝祖記，兩回合計贏3：2晉級4強。這是自1997年後，阿積士首次躋身歐聯4強。

雲迪碧克為阿積士追成1：1。（Getty Images）

隊長馬菲斯迪歷特頭槌建功，助阿積士反勝2：1。（Getty Images）

+ 8 + 7 + 6

阿積士不但贏波，而且贏得漂亮，兩回合都踢得如行雲流水，球員配合很有默契，常見第一時間傳球，進攻水銀瀉地，絲絲入扣，十分悅目。49歲的阿積士教練坦哈格（Erik ten Hag）居功至偉，他建立了一支踢法亮麗的球隊，他賽後說：「這是屬於阿積士及荷蘭足球的晚上！」

「我們再一次踢走一支冠軍熱門，在我們的足球哲學下，我們突破自己的潛能，再一次做到！你們可以見到祖記有點害怕我們，其實皇馬也是，因為我們這種足球風格是十分難應付的，而且我們擁有一班技術細膩的球員，對方很難迫搶我們。」

坦哈格賽後振臂慶祝阿積士打入歐聯4強。（Getty Images）

坦哈格續說：「我們首回合其實都踢得好，所以次回合更有信心及耐性，這是我們所需去衝破祖記上半場的壓迫。在半場的時候，我們講到壓迫安利簡恩，兩翼推得更前，還有法蘭基迪莊及舒奧尼的位置要更近。」

「我們製造了空間，可以去進攻，祖記不得不防守，但當我們領先2：1後，其實還有很多入球機會。跟16強對皇馬相似，我們應該在阿姆斯特丹爭取多一些入球。我們需要改善把握力，更早終結比賽的懸念。雖然是這樣說，但我都很滿意球隊的表現，以全隊職球員為自豪。」

坦哈格表示保持表現的話，不怕曼城或熱刺。（美聯社）

阿積士傳球組織快而有致，防守緊迫亦有效率，坦哈格強調一切是訓練的功勞，他說：「我們的訓練非常好，而且有計劃。訓練是很重要的，我們還與醫療團隊緊密合作，當然最重要的是有班高質素的球員。」

阿積士打入4強，荷蘭足球可說是吐氣揚眉，阿積士上次入4強是1996/97球季，而上次有荷甲球隊入4強，都已經是2004/05球季的燕豪芬。再者，阿積士是首次球隊在一季內作客連贏皇馬及祖記。坦哈格說：「很多年來，荷蘭足球處於下滑之中，但現在我們有一些優秀的人才，令我們不斷進步。」

雲迪碧克認為阿積士在下半場有很多機會擴大優勢。（Getty Images）

阿積士的4強對手是曼城及熱刺的勝方，坦哈格認為球隊保持表現，有力應付任何球隊。他說：「哥迪奧拿（曼城領隊）的足球哲學與我相似。如果我們踢出對祖記及皇馬的表現，我們有信心面對曼城或熱刺。」

今場為阿積士追平的雲迪碧克（Donny van de Beek）十分興奮，他說：「所有人都瘋狂了！阿積士打入4強！如果我們在季前說入到4強，大家都一定嘲笑。對於整個荷蘭而言，今場都是一場勝利。我們沒有人會忘記這個晚上，其實就算是上半場，我們也是踢得較好的一隊，而下半場就更加明顯。」雲迪碧克更認為下半場入一球也太少了，他說：「我認為我們應該可以贏到4：1。當我們領先2：1的時候，我想在想4強了，我盡量避免自己被罰黃牌。」

阿積士在分組賽兩和拜仁，16強挫皇馬，8強贏祖記，4強就要鬥英超勁旅了。（Getty Images）

至於頂入奠勝一球的隊長馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）感嘆：「實在太難以置信！我們很開心，以球隊為自豪。」除了淘汰擊敗皇馬及祖記，阿積士在分組賽兩鬥拜仁慕尼黑也踢成平手，所以阿積士入4強並非僥倖，他們是憑實力擊敗多國勁旅豪門。

迪歷特說：「我們清楚自己的能力，所以毋懼任何對手。我們知道自己能夠踢出怎樣的足球，就如你們所見，我們此時表現非常好，更沒有理由去怕任何人。我還未想到4強，只想好好享受這場勝利。」

阿積士球員慶祝。（Getty Images）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁