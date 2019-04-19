【曼城訪港】6年前訪港促成大球場翻新　傑志總經理：曼城感放心

傑志今日（19日）正式公布7月24日在香港大球場友賽曼城，意味「藍月亮」繼2013年後，重返大球場作賽。 2013年曼城在英超亞洲盃的決賽日對新特蘭，當年尚未翻新的香港大球場在連日大雨下變成一片泥濘，「泥格度」成為該屆賽事最經典一幕。今次落實訪港前，曼城亦兩度派員視察翻新後的大球場。

6年前的英超亞洲盃在香港大球場演雨戰，熱刺、新特蘭、曼城及東道主南華都要在彷如沼澤一般的場地上作賽，時任新特蘭主帥迪肯尼奧直言大球場是「殺人球場（Killer Pitch）」，當時三隊外隊領隊都先後狠批球場，又因擔心球員受傷希望取消賽事，但比賽其後繼續進行，當時效力曼城的前鋒尼格度趴在場內彷如「食泥」一幕遭球迷譏為「泥格度」，令香港大球場成為全球媒體笑柄，翌年即進行草皮重鋪工作，並在2015年重開。

尼格度「食泥」一幕，成為經典。（資料圖片／Getty Images）

傑志總經理吳凱威（左）及總教練朱志光（右）出席發布會，公布友賽曼城的詳情。（高詩琦攝）

曼城對大球場感放心 哥迪奧拿望全員訪港

傑志總經理吳凱威（Wilson）今日在傑志對曼城的「賽馬會傑志中心盃」發布會上透露，曼城非常重視今次賽事，除曾派員視察傑志中心、酒店外，尤其關心球場狀況，「曼城方面曾問起球場草地質素，亦兩度到香港大球場視察，他們認為草皮翻新過後已有改善，感到放心，希望屆時不要下雨！」他未有透露戲金，僅稱是「天價」，希望有更多球迷入場，做到收支平衡。

▼回顧曼城2013年訪港（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

除此之外，Wilson指曼城主帥哥迪奧拿對於今次亞洲之旅十分重視，不單對住宿位置的方便程度極有要求，亦希望盡量全員訪港，「我們手上有球員名單，但實際會有哪些球員來港仍是未知數，不過哥迪奧拿說，新球員會隨隊訪港，即使今夏有美洲國家盃，但若球員所代表國家在8強、4強出局，哥迪奧拿都會要求他們隨隊來港。」曼城陣中南美兵不少，包括阿古路、奧達文迪、加比捷西斯等，不過美洲盃7月7日已上演決賽，相信影響未至於太大。

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吳凱威透露，哥迪奧拿要求下榻酒店位置距離球場、機場都要近，「他是個很急速的人。」（高詩琦攝）

哥迪奧拿出席晚宴分享心得 朱志光：現代足球典範

曼城訪港為期兩至三日，比賽前夕，主帥哥迪奧拿將會出席晚宴進行演講，分享領軍心得，吳凱威表示晚宴為慈善性質，除傳媒外，公眾亦可購票參與，至於有無更多活動就尚待安排。傑志會長伍健坦言，自己由哥迪奧拿執教曼城開始就一直留意這支球隊，兩年前開始已着手邀請「藍月亮」訪港，現在終於成事，「這是我兩年來的心血。」

傑志主教練朱志光談及曼城，亦大讚對方主帥：「曼城是現代足球的典範，哥迪奧拿無論在巴塞隆拿、拜仁慕尼黑或曼城，戰術都有所突破，看他的自傳，也會學到很多。」談及如何應付史達寧、奇雲迪布尼等世界頂尖鋒將，朱Sir笑稱：「無論點頂都頂唔住，希望盡力踢場好波給球迷看。」

傑志會長伍健（左一）稱，約戰曼城是他花了兩年心血促成。（高詩琦攝）

傑志主教練朱志光（左一）在2008年，曾到巴塞隆拿考察籌備香港巴塞足校，當年曾跟哥迪奧拿會面。（傑志提供）

傑志公布新吉祥物魚仔 運動醫學中心8月啟用

另外，賽馬會傑志中心繼續進行擴建工程，可見中心一樓已開始築起上蓋，吳凱威指，預計新建的運動醫學中心今年8月可以啟用；同日，傑志亦公布除「傑仔」外的另一新吉祥物「魚仔」，其真身是去年颱風山竹襲港後，在傑志中心存活的一條小魚，不過「魚仔」僅為臨時名稱，吳凱威表示，稍後會有命名比賽供球迷參加。

傑志公布暫名「魚仔」的新吉祥物，其後會舉辦命名大賽讓球迷參與。（高詩琦攝）

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