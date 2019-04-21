阿積士打入歐聯四強，跟荷蘭國家隊在歐洲國家聯賽壓倒德國一樣，都是荷蘭足球復興的信號。要不是哥迪奧拿領軍的曼城被熱刺淘汰，告魯夫主義的三大嫡系門生（哥迪奧拿的曼城、巴塞隆拿和阿積士）就可以來個大會師。阿積士回歸傳奇之旅能走到多遠？ 撰文︰高俊賢@運動公社

阿積士淘汰坐擁C朗拿度的祖雲達斯，是為90年代中期兩季歐聯淘汰賽不敵對手的舊仇（95/96球季決賽和96/97球季四強對壘），有點時光倒流的感覺。有論者謂，阿積士的振作足以成為反對舉辦歐洲超級聯賽（或者所謂歐聯貴族化，亦即四大聯賽的傳統巨頭有固定參賽席位）的理由，一方面阿積士以表現說服大眾（正選陣容原本總身價僅約值5000萬歐元，教歐洲豪門汗顏），另一方面也說明非四大聯賽的球會仍有力問鼎歐聯錦標。

阿積士的振作，說明非四大聯賽的球會仍有力問鼎歐聯錦標。（Getty Images）

阿積士在主帥坦哈格麾下繼續貫徹傳統的4-3-3，力求重拾名宿告魯夫年代的光輝。（Getty Images）

若謂阿積士重拾昔日光輝，或許言之過早。正如財經博客李聲揚描述阿積士的經營規模，遠不及皇巴祖拜或英超Big 6（能積極擴張海外商業影響力），加上荷蘭本土市場太小，不足以承托球會提升業務。阿積士除了靠賣人賺錢（通過出售法蘭基迪莊和迪列特二人已獲1.6億歐元收益），就要鞏固每季有歐聯可踢，才可維持高收入。既要維持優良的青訓系統，樹立正確的足球方向和保持球員的汰換，變得異常重要。

在坦哈格領軍下，阿積士重度詮釋了傳控足球真正意義。(Getty Images)

阿積士的打法相比過往更有層次：中前場有泰迪組織攻勢、雲迪碧克擔當支點（近乎二前鋒）、薛耶治入楔，尼利斯斜插，這套進攻組合無論技術、力量、速度、覆蓋兼備，加上頻繁換位和強大的傳控能力，強如祖雲達斯也招架不住。除了高空防守，阿積士沒有特別明顯的弱點，也詮釋了傳控足球的真正意義。與盲目大踢高位壓迫的保斯（Peter Bosz）時代不同，球隊主帥坦哈格（Erik ten Hag）繼續貫徹傳統的4-3-3，但是低位防守的時候卻又會把陣式切換為4-4-1-1，顧及兩翼防守的覆蓋問題。

阿積士除了靠賣人賺錢，必定要鞏固每季有歐聯可踢方可維持高收入；此舉方能維持優良的青訓系統，樹立正確的足球方向和保持球員的汰換。（Getty Images）

▼ 成就阿積士復蘇的骨幹球員（按圖放大）

+ 3 + 2

許多像阿積士之類的非四大聯賽球隊總是擔憂，一旦出售陣中主力卻來不及造新血，會變成摩納哥的翻版。近兩季以來，小古華特、尤利斯、卡拉臣、禾巴、列迪禾特和戴雲遜山齊士等主力相繼離隊，但以雲達沙和奧華馬斯為首的管理層能迅速補充合適人腳，包括泰利亞費高、白蘭特、亨特拿和泰迪，是球隊始終保持戰鬥力的原因。

阿積士由昔日名將雲達沙出任行政總裁，球會營運有方，他亦樂於留在母會，不輕易過檔曼聯出任體育總監接手艱巨的重建工作。（Getty Images）

跟兩年前他們在歐霸盃決賽的對手曼聯相比，當時的阿積士仍在冒升階段，經過近兩年的探索總算殺出一條新血路，反倒是曼聯在下坡路上，一直沒有找到合適的足球風格，枉費上億歐元預算也被巴塞隆拿技術性擊倒。雙方在足球內容、球會經營上的差距，可謂高下立見。一直有傳曼聯希望力邀雲達沙回巢出任體育總監，但他在阿積士做行政總裁，自然不肯紓尊，曼聯的重建工作亦十分艱巨，當然是留在母會來得更實際。

▼ 阿積士70及90年代是歐洲賽常客（按圖放大）

+ 3 + 2

運動公社介紹︰發佈和討論有關運動與政治/社會/經濟的議題

運動從來不是場上較技那麼簡單。運動公社關注的，是運動和政治、經濟之間的關係和與運動相關的種種不公

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁