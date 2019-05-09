【毅行者】公開組月底截止報名　終點有變改行部分元荃古道

一年一度的「樂施毅行者」前日開始報名，至5月23日截止。今年毅行者的路線有變，終點由元朗大棠度假村，改為屯門的香港珠海書院，所以操山時要留意。

「樂施毅行者」前日早上10時起開始公開組的網上報名，至5月23日下午6時截止。主辦單位呼籲報名的朋友要預留時間填表，因為每次網上申請的時限為30分鐘，建議填表前準備好隊長及3位隊員的個人資料以及信用卡資用等。

上屆毅行者的終點在大棠度假村，而今年就改為在珠海學院。（資料圖片）

今年的毅行者在11月15日至17日舉行，如慣例為星期五到星期日。毅行者近幾年以元朗大棠度假村為終點，但今年改為在屯門的香港珠海學院衝線，相信會帶來一點新鮮感。

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大部分路段與往年一樣，但9號檢查站之後的路就有變，要多加留意。（資料圖片）

由於終點不同，100公里的路線亦作出相應調整，經過大欖涌水塘吉慶橋的9號檢查站後，離開麥理浩徑，右轉入元荃古道郊遊徑，行至大棠燒烤場。到燒烤場後，轉行大欖林道的馬路，接回麥理浩徑第10段。行至M193標距柱前一點，轉落小路，行梯級至青盈路，直至香港珠海學院。

報名詳情：「樂施毅行者」官方網站

香港珠海學院是今年毅行者的終點。（資料圖片）

今年毅行者路線圖：