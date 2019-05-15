【壘球】港隊亞洲盃挫泰國　搶得奧運資格賽最後一席

男子棒球及女子壘球，被逐出奧運項目超過十年，將於2020年重返東京奧運。由於2024巴黎奧運已經公佈沒有棒壘球項目，不想呆等八年才能再看棒壘奧運的話，就必定不能錯過來年的賽事！ 撰文：沙地阿烤魚

香港女子壘球隊於五月初出戰雅加達亞洲盃女壘錦標賽，分組賽對上中華台北、菲律賓、印尼及新加坡，取得兩勝兩負晉級，其中兩場勝仗分別是7：6贏印尼以及10：6勝新加坡。雖然香港之後不敵中國及韓國，但在第7名名次賽，他們以13：3擊敗泰國，殺入於同年九月舉辦的亞洲/大洋洲奧運資格賽。

香港對於小組賽對上東道主印尼，擊敗對手。（圖片來源：An An S. Arto）

香港對於小組賽對上東道主印尼，擊敗對手，取得重要的勝利。（圖片來源：An An S. Arto）

哪究竟要獲得什麼成績才能進入東京奧運呢？

2020東京奧運的女子壘球項目一共有6張入場卷，主辦國日本及去年世界棒壘總會女子壘球世界錦標賽的冠軍美國已確認獲得奧運資格，這兩個曾經於2008北京奧運金牌賽交手的勁旅，會否於東京再次上演世紀大戰，明年夏天將會知曉。另外4個名額將分別於3個資格賽發給成績最好的隊伍：非洲/歐洲（一席）、美洲（兩席）及亞洲/大洋洲（一席）。

一共有8個國家參與亞洲/大洋洲奧運資格賽（世界排名）：

中華台北（6）

澳洲（7）

中國（8）

新西蘭（11）

菲律賓（13）

韓國（23）

印尼（37）

香港（42）

8隊當中只有一隊能去奧運。亞洲國家當中，韓國及其排名以上的隊伍全為職業隊，當中以中華台北發展得比較成熟，跟美國及日本一樣有企業聯賽，亦引入外地投手協助提升打擊水平。世界排名第6的她，似乎最有機會殺入奧運？

中華台北於於亞洲盃女壘錦標賽得第3。（圖片來源：An An S. Arto）

中國隊自去年亞運後，由新教練帶隊出戰今次賽事（圖片來源：An An S. Arto）

同時，其他國家亦為搏得於奧運比賽的機會，均使出「洪荒之力」。中國於兩年前起分批送球員到美國長期集訓，聘請美國教練。相比起兩年前的台灣亞洲盃，中國隊雖然同是那些球員，風格卻明顯變了，球員更有時「轉唔到台」，與香港球員說英語，甚有違和感。但她們以成績證明了自己，在沒有派出王牌投手王蘭的情況下，亦於準決賽擊敗中華台北，於剛煞科的亞洲盃女壘錦標賽得第二名。

菲律賓隊一壘手於美國隸屬俄勒岡大學壘球隊。（圖片來源：An An S. Arto）

菲律賓亦是一隊黑馬，數名主力球是菲美混血兒，不論技術、策略等，都看得出是於美國從小受訓，並有參與水平極高的美國國家大學體育協會錦標賽（NCAA）。今次賽事以第4名作結，之後會否有更多於美國受訓的球員回流加盟，將大大影響菲律賓獲得奧運資格的機率。

香港對於小組賽對上新加坡，也能擊敗對手。（圖片來源：An An S. Arto）

香港分組賽出線，儘管之後輸了兩場，但最後在名次賽擊敗泰國，得到奧運資格賽席位。（圖片來源：An An S. Arto）

那麼港隊於奧運資格賽的目標是？

2018年港隊首次踏入亞運，兩年內再第一次打入奧運資格賽，證明身為業餘隊伍也有能力與其他國家站在同一起跑線。接下來很清晰，擊敗職業球隊，首先以排名最接近的韓國為目標。

香港於小組出線後對上韓國，可惜表現不如理想，以0：11落敗。（圖片來源：An An S. Arto）

2020東京奧運亞洲/大洋洲壘球資格賽

*賽程將於七月中公佈

日期：9月24-28日

地點：中國上海