【運動公社】東奧拳擊賽尚未定案　源自AIBA三宗罪

東京奧運委員會上月公布賽程，拳擊項目安排在7月29日上演。如果讀者心水清，大概記得在去年11月尾，國際奧委會（下稱IOC）對於國際拳擊總會（International Boxing Association，下稱AIBA）的進度報告不滿，並決定暫時凍結2020年奧運會拳擊比賽的籌備工作。 下星期三（22/5），IOC將開會討論應否把AIBA排除在賽事之外。離開了AIBA的拳擊項目，還能否如常進行？想看到曹星如出戰奧運的香港人，應當密切注視事態的發展。 撰文︰高俊賢@運動公社

問題一：計分方法轉又轉 執法屢傳爭議

AIBA稱得上惡名昭著，第一項爭議是比賽的執法問題。上屆里約熱內盧奧運，AIBA開放拳擊項目予職業選手參加外圍。職業賽事和業餘賽事的規則本已多有出入，賽事也爆出裁判執法不公問題。當中最令人記憶猶新的，是中國的呂斌控訴評分主觀，指「裁判偷走了我的夢想」。而愛爾蘭Michael Conlan和美國的Gary Russell，無不控訴勝利被搶走。

奧運拳擊項目本來開放予業餘拳手參加，而近年業餘拳擊已經引入以累積擊中對手次數為本的計分方法。但是，AIBA卻又跟從職業賽，把計分方法改成以主觀判斷為準的一套，所以惹來外界指摘操控賽果和拳證。IOC在去年11月成立三人小組，對AIBA展開調查報告，其中一個項目就是對於2016年奧運的比賽執法醜聞。AIBA受到的質疑，不單是競技上的內容，還涉及貪腐問題和財政問題。

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干倫（右）在里約奧運8強戰指裁判不公，表明不再參與AIBA比賽，現時轉打職業拳擊。（Getty Images）

問題二：AIBA主席涉販毒 形象受損

第二個問題，是AIBA主席拿基莫夫（Gafur Rakhimov）。這位烏茲別克商人被美國財政部指控為組織犯罪網絡主腦，指他涉嫌販賣海洛英。外界自然對AIBA，乃至該組織籌辦的拳擊項目，有所爭議。因此，現時AIBA改由摩洛哥的Mohamed Moustahsane署任主席。IOC在下月的會議，除了有可能把AIBA排除在東京奧運的賽事，更會討論應否不再認受AIBA。

國際奧委會主席巴赫（圖）本月初表示奧委會委會有力自行營辦奧運拳擊，與AIBA爆發罵戰。（美聯社）

問題三：AIBA財困或換搞手 奧運拳擊變質？

第三個問題是AIBA被揭露瀕臨破產。今年3月，AIBA爆出1600萬美元的巨大欠款，需要通過營辦奧運賽事來填債。由於擔心拳擊項目因為AIBA瓦解而停辦，俄羅斯拳擊總會秘書長Umar Kremlev曾經向IOC發信，主動提出為AIBA填債。此舉用意確保這項深受俄羅斯人愛戴的熱門奪金項目，可以如期在奧運舉行。

即便AIBA被禁制，也不代表拳擊項目會因此停辦。組織職業賽事的世界拳擊協會（The World Boxing Association，簡稱WBA），很有可能取代AIBA接辦有關賽事。當然，WBA試圖介入奧運，背後動機都只是因為商業利潤，同時也涉及奧運賽事應否繼續接受職業拳擊衝擊的問題。過去奧運拳擊的賣點，是容許年輕的業餘拳手經奧運成名，例如拳王阿里（Muhammad Ali）、科曼（George Foreman）及劉易斯（Lennox Lewis）。WBA接辦奧運拳擊，會否令賽事變質？

曹星如為戰奧運，從職業轉戰業餘。但奧運拳擊賽事，由誰營辦，仍未有定案。（資料圖片／余俊亮攝）

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