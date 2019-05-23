【歐國盃2020】門票由下月12日接受申請　分組賽門票最平300港元

歐洲國家盃（EURO 2020）舉行多年後，來年的決賽周將破天荒在12個城市舉辦賽事，而2020歐國盃的門票將在6月12日開始接受門票申請，並將以抽籤形式分配門票。

歐洲國家盃賽事來到第16屆，決賽周賽事首度在12個不同國家舉行，除了倫敦﹑羅馬﹑慕尼黑等大城市外，羅馬尼亞的布加勒斯特（Bucharest）﹑愛爾蘭的都柏林（Dublin）及阿塞拜彊的巴庫，亦初次舉辦歐國盃的賽事。

12個舉辦歐國盃決賽周賽事的城市，每個城市至少會上演分組賽及不同階段的淘汰賽。揭幕戰將由明年6月12日在羅馬上演， 4強戰及決賽將移師英國倫敦的溫布萊球場舉行。

12個上演歐國盃賽事的球場（按圖放大）

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歐國盃門票分為3個票價，而分組賽至8強門票價格由30歐元至225歐元不等，其中在巴庫及布加勒斯特舉行的分組賽門票最相宜，最低票價為30歐元，而其他地方則定價為50歐元。在溫布萊球場舉行的4強賽及決賽票價由195至945歐元不等。

歐國盃門票將以抽籤形式發售，球迷可以在歐洲足協的官方網站上，在下月12日起接受申請，為期1個月，而抽籤結果將於今年7至8月公布，但抽籤將不能選定特定地區的門票。

C朗拿度去屆率領葡萄牙贏得歐國盃錦標。（Getty Images）