【運動公社】世界盃缺少球后　挪威女美斯為平權拒披甲

女子世界盃在上週六（7日）於巴黎揭開戰幔。令人可惜的是，首位女子金球奬得主、挪威神射手希格堡（Ada Hegerberg）缺席這項盛事，理由是女子足球在挪威得不到應有的尊重。 希格堡已經以同樣的理由杯葛國際賽事兩年，這是一場關於女子足球的平權抗爭。 撰文：高俊賢＠運動公社

希格堡可謂女足界的美斯。她為里昂帶來法甲、歐聯雙料冠軍，並且在法甲上陣208場比賽、轟入211球。今屆女子歐聯決賽，她上演帽子戲法，帶領球隊以4：1擊敗巴塞隆拿。她今年只有23歲，兩年前她退出國家隊之際，已經創下為國披甲66場射入38球的紀錄。希格堡缺席世界盃，對於國際足協、乃至足球運動而言，是一件無比尷尬的事。

希格堡是世界女足界炙手可熱的球星之一，助里昂奪得歐聯。（法新社）

去年12月，希格堡成為球后，與男足金球獎得主莫迪歷及最佳年青球員麥巴比一同領獎。（法新社）

挪威在2017年歐洲國家盃分組賽成為三零部隊，三戰全敗一球不入出局，希格堡賽後宣告退出國際賽後，挪威女足失去主力，事件亦令希格堡被挪威足協視為眼中釘。希格堡接受挪威媒體訪問時，形容自己踢國家隊並不能揚起激情和爭勝心，感覺比起為球會效力相差甚遠。更甚者是，當她在國家隊操練及比賽態度有問題，亦不會有任何反響。在里昂的環境跟國家隊很不一樣，至少女子足球受到充分的重視，例如訓練場地及各種設施、球員的鬥心。更重要的是，在國家隊層面，男、女子足球員始終是不同酬的。希格堡期待的是，有朝一日男女子球員不僅做到待遇平等，也可以混合訓練和平等互動。

希格堡在兩年前女子歐國盃上陣，但未能帶領挪威出線，更成為三零部隊。（Getty Images）

希格堡在17年夏季退出國家隊後，同年12月挪威足協與球員工會達成足球史上首份男、女球員同工同酬協議，令國家隊男、女子球員的補助費用相同。女足補助費由由310萬克朗（280萬港元），提升至與男足水平均等的600萬克朗（543萬港元），當中包括男足將廣告收入撥給女足的55萬克朗（49萬港元）。

希格堡與挪威足協鬧翻，但不能否認挪威足協後來有動作，增加女足資助。挪威女足今夏缺少希格堡，在世界盃分組賽首仗大勝尼日利亞3：0。（法新社）

目前女子足運在國家隊層面受到的關注，始終比球會多，所以球員更倚靠從國家隊比賽賺取收入。因此，挪威與希格堡的案例，可望刺激今後世界各地的女子足球員，群起改善待遇。像另一女足大國美國，就出現女子國家隊成員向美國足協發起訴訟，控訴男女待遇不平等，並形容這是足協當局對她們的制度性歧視。

希格堡在金球獎頒獎禮，被主持問要否跳舞慶祝，事件激起性別歧視爭議。（法新社）

誠然，女足的商業影響力遠不及男足，像英超女子聯賽獲得的贊助費約1027萬鎊（1.02億元），規模跟數以十億鎊計的男子聯賽，不可同日而語。但是，要繼續推廣足球運動，的確不能缺少女性參與。故此，從男足獲得的利益補助女足是必需的。男、女子足球的待遇不可能達致絕對平等，當務之急是把兩者的差距收窄、解決女子球員的生計問題。

希格堡坦言昔日在國家隊的惡夢並沒有就此完結，所以她只會以電視節目嘉賓的身份，出現在法國女足世界盃。或許她會繼續招惹非議，像挪威男足國腳、皇家馬德里新星奧迪加特（Martin Ødegaard）就在個人Instagram批評她破壞挪威女足的備戰。但是，希格堡或許不只想着國家隊的事，心中想的是如何以個人的高姿態，讓世人持續關注全體女子足球的待遇問題。

希格堡奪得第一屆女子金球獎，獲一眾里昂隊友歡呼道賀。（法新社）

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