【足球】安歷基私人理由辭任西班牙主帥　助教摩蘭奴走馬上任

上任西班牙主帥一職不足一年的安歷基（Luis Enrique），因個人理由而辭任主帥一職，並由助教羅拔摩蘭奴（Robert Moreno）接掌西班牙國家隊，成為近一年來「狂牛」第4位主帥。

西班牙在去年俄羅斯世界盃16強出局後，宣布由前西班牙國腳安歷基接掌國家隊，但安歷基在今年3月起因處理家事而告假至今。西班牙足總在當地時間星期三（19日）宣布，安歷基因個人理由請辭，成為繼盧柏迪古及希亞路後，西班牙國家隊一年來第3位離職的主帥。

安歷基在聲明中，感激西班牙足總對他的體諒，及一眾球員近一年的努力，「我在今年3月起，因個人理由而告假，所以我決定辭任西班牙主帥一職。我要感謝西班牙足總對我的體諒及尊重，一眾合作過的職球員，在國家隊內表現專業，也令我在這段時間的工作更順利。」

安歷基在去年7月接任西班牙主帥，上任不足1年因私人理由請辭。（Getty Images）

安歷基的副手羅拔摩蘭奴，自安歷基在3月告假後，在近3場歐洲國家盃外圍賽臨危受命領軍，無阻西班牙順利3戰全勝。摩蘭奴曾任羅馬﹑切爾達及巴塞隆拿的助教，在安歷基請辭後，該名41歲的少帥將成為西班牙的主帥，亦是他執教生涯以來首次擔任主教練，成為近71年來最年輕的西班牙主帥。

摩蘭奴在安歷基休假時，曾以暫代主帥身份領軍出戰歐洲國家盃外圍賽。（視覺中國）

羅拔摩蘭奴並非「紅褲子」出身，亦未曾出任主帥。任安歷基副手多年，二人私交甚篤，對摩蘭奴首度擔正，安歷基當然予以鼓勵，摩蘭奴表示從安歷基身上獲益良多，有信心領西班牙取得佳績，「安歷基的離任令人傷心，但他鼓勵我們整個團隊繼續留在隊中，為他在西班牙完成他未了的事。我與安歷基合作9年，從他身上我懂得如何與一眾世界級球員合作。我會盡力與團隊繼續努力，帶領球隊取得佳績，一旦我們在來年的歐國盃奪得冠軍，沒有人記得我有沒有執教經驗。」

羅拔摩蘭奴（右二）跟隨安歷基多年，如今首度擔正成為主教練。（Getty Images）