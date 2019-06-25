【游泳】95歲又如何？　曾因二戰中斷游泳　連破3項世界紀錄

卡拉絲拉絲慕遜（Kalis Rasmussen）小時習泳，但因第二次世界大戰中斷，至76歲才重拾游泳比賽的熱情。這名95歲的老人上周打破3項95至99歲長池世界紀錄，累積8項世界紀錄名震泳壇。

卡拉絲拉絲慕遜（Kalis Rasmussen）在丹麥出生，自小習泳，8歲時曾參加游泳比賽，但因第二次世界大戰而被迫暫停，「當時我不再游泳，自此一直工作」。她1951年移民到加拿大，至2000年才再度參加游泳比賽，當時拉絲慕遜76歲，教練柏度夫特別給予拉絲慕遜尊貴待遇︰「泳會的人很支持她，給予她專屬泳線，讓她樂在其中。」拉絲慕遜一周游水3至4次，每次一小時。

卡拉絲拉絲慕遜（中）累積8項世界紀錄。（網上圖片）

上周在安大略省參賽，卡拉絲拉絲慕遜（Kalis Rasmussen）一口氣打破3項長池先進組95至99歲世界紀錄。當中50米蛙泳以1分38.21秒完成，100米蛙泳以3分47.12秒完成，200米蛙泳時間是7分42.36秒。卡拉絲拉絲慕遜成績非常亮麗，在2017年參加世界先進游泳錦標賽，在90至94歲組別贏了100及200米蛙泳金牌，今年3月更一次打破5項先進組短池世界紀錄。