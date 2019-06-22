【跑步】美國103歲跑手鶴健士奪兩金　成全美最年長參賽者

跑步並無年齡限制！現年103歲，綽號「颶風婆婆」的鶴健士（Julia Hawkins），參加在新墨西哥州舉行的全美長者運動會（National Senior Games），在50米及100米兩項目中奪金而回，並成為全美國最年長的參賽者。

來自美國路易斯安那州的「颶風婆婆」鶴健士，在2017年以101歲之齡，以40.12秒完成100米，打破該年齡組別的世界紀錄，「颶風婆婆」以24.75秒同時擁有60米的世界紀錄。

鶴健士婆婆（右一）與其他長者跑手合照。（美聯社）

事隔兩年後，鶴健士婆婆出戰全美長者運動會，100至104歲組別的50米及100米賽事。「颶風婆婆」出戰50米項目時，僅她一人參賽下，結果以21.05秒跑畢全程，順利奪得金牌。該名年屆103歲的跑手，在100米項目再下一城，以46.07秒的時間奪得今次賽事的第二金。鶴健士婆婆亦成為全美長者運動會協會有紀錄以來，最年長的參賽者。

「颶風婆婆」鶴健士以103歲的高齡參加全美長者運動會的50米及100米短跑項目。（美聯社）

鶴健士婆婆在50米及100米皆奪金而回，並成為全美最年長的參賽者。（美聯社）

雖然比她在100米的個人紀錄慢接近6秒，但鶴健士婆婆對自己的成績依然十分滿意。鶴健士婆婆未有言退，並希望繼續跑下去，啟發更多人，「我希望令更多人追求健康，同時啟發更多人，即使在高齡仍然可以達成個人的目標。」