【山系】從城市走到山野　紀錄兩個女生的友誼

兩雙腿能走多遠？ 這是蔡婷茵（Avis）和李嘉怡（Kaye）在山系社交網站專頁「Hikipedia 山上山下」的自我介紹欄目中，寫了這樣的第一句話。她倆於兩年間幾乎踏遍香港山野，走出每天工作的石屎森林，每周如是； 兩個性格截然不同、本來從不運動的女生，緣何決心改變生活？ 每張分享快樂的相片背後，都是渴望為沉悶生活帶來一點挑戰的紀錄。 攝影：曾柏熊

這是一個關於友情的故事。

聽過不少「山人」形容，每次的行山經歷都是友情的考驗。原因不難理解，一條山路再短，動輒都要數小時，過程中經歷高山低谷、日曬雨淋，拖着體能透支的疲倦身軀，正是每個人內心真實面目顯露之時，性格是好是壞？是和善是急躁？山野自然就是一面鏡子，反照人性的真相。

兩年前Avis（左）和Kaye（右）開設了「Hikipedia 山上山下」IG Page，紀錄二人走過的地方。

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有次追巴士，連跑約100米都捱不住；我心想：「才20多歲而已！再這樣下去都不是辦法。」於是就開始找人一起跑步、行山。 -Hikipedia版主——Avis

一剛一柔才是好友的條件

兩年前，蔡婷茵（Avis）和李嘉怡（Kaye）組織一個只屬她們的行山團隊「Hikipedia」，在IG Page中紀錄周遊群山的點點滴滴。平日行山，不論崎嶇平坦，Avis都喜愛緩緩步行，速率不會跟隨地勢而改變太多，冷靜地沉着應戰，就是她最舒適的節奏；她的拍擋Kaye卻完全相反，一馬當先的領前急步走。

「Avis說話很慢、反應慢半拍，我卻總是『BA BA BA』說過不停；Avis很冷靜，我卻很心急；Avis臉圓，我臉長。我們完全是兩種性格的人，但我想正因為這種一剛一柔的配搭，才令我們在山野的經歷中，找到最合拍的好朋友。」Kaye打趣的說。

不少山人都形容，山野自然是一面反照出人性的鏡子。

找個每周一起行山的人 很難

小時候讀中國語文，大都讀過梁啟超的《敬業與樂業》，文中訓勉年輕人要學會「從自己職業中領略出趣味」，這樣的生活才有價值。做到當然好，但回到現實，老實一點吧，絕多數人工作主要為了維生，其他什麼成就感、夢想、志願等等，都是「Bonus」，尤其是大多數剛從求學階段投身社會，在一個陌生工作環境中擔當一顆全新的齒輪角色，營營役役的沉悶生活，夢想與追求，彷彿愈來愈遠，更容易令人思考工作以外，到底可以有什麼其他追求，為生活增添色彩。Hikipedia的故事，始於Avis的一次反思。

Avis說：「我是一個從來不運動的人，總覺得太辛苦，些微體能訓練都沒有；有次上班時追巴士，我連跑約100米都捱不住，我心想，『我才20多歲而已！再這樣下去都不是辦法』。很想在生活中多一點挑戰，於是，幾年間我由10公里跑到半馬和全馬；之後又因為任職的公司贊助山賽，又跟同事組隊參加，漸漸在日常的練習當中，體驗到山跑比路跑更有趣的地方，然而，山賽以外，平日確實很難約齊穩定的人腳一起行山，這時候我想到了大學時代出國實習期間，那個無所不談的宿友Kaye。」

個人體能和路徑定位，都是走上山野時應有的預算。

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山野挑戰令生活更有意義

與Avis相反，Kaye本來就好動，自小跟家人有行山習慣；然而亦因社交圈子中找不到「行山腳」的關係，一度放下這個愛好。適逢回復單身，想有人常伴散心，求學時就相識的好友Avis又「盛意拳拳」，這個組合變得順理成章。二人由最容易的家樂徑入手，漸漸發現石屎路的山徑不難應付，可以挑戰更高難度的山徑。其中一次，二人聽朋友介紹說鴨脷洲利東邨後的玉桂山，需要一點攀爬體能與技巧，而且翻越過後，可以穿越一個連島沙洲登上鴨脷排，是一個有點難度卻又有趣的地方。兩個行山初心者「膽粗粗」挑戰，結果發現那條陡峭的沙石路無論上下都非常吃力，只好硬着頭皮手腳並用地捱過此役。

Kaye認為，能夠找到一個程度相約的人一起進步十分難得。

又有一次，二人探訪青山腹地，希望一睹著名的奇珍異石與石室，結果發現當地實況遠比想像中荒蕪，而且極多分岔路，根本分不清自己身處哪條路上，幾乎迷路，最後二人只好堅持向着一個肯定面向城市的方向一直走，就算目測前路明知較崎嶇、辛苦，都要繼續行，盡力定位才走出這座「迷宮」。看似是一次又一次的「撞板」經歷，但在二人眼中，卻變成了共同突破挑戰的回憶，Kaye說：「雖然每次上山都很疲累，往往能夠發掘很多平時難以在城市看到的風景，本身已經很值得。但我覺得更難得的是，可以找到一個程度相若的人一起進步，由最簡單的家樂徑，再一起尋找更多難度更高的山路，每次都好像找個新目標，然後向更高更難挑戰，是我們在日常工作以外，身心都能應付的事。反正平日在公司已經坐得夠多，周末怎能繼續坐下來﹖於是我們建立一起上山的默契，又開設『Hikipedia山上山下』的IG Page，紀錄我們走過的每一個地方。」

生活中沒有什麼值得回味的『冒險』經歷會很乏味。

平日在公司已經坐得夠多了，周末怎能繼續坐下來？ Hikipedia版主——Kaye

難度再高 試過再算

這次訪問相約在二人下班後，有別於平日見面時的山野運動裝，看見二人換上一身OL文裝時，反而有點不習慣。除了那雙被太陽曬傷而輕微脫皮的手臂外，確實看不到太多野外帶回來的痕跡。我好奇，其實從山上回到平日的都市日常，二人都是典型「港女」，言談間總包括「貪靚、貪吃，八卦」的話題，怎麼會選擇一種容易把自己弄得又髒又黑的興趣，樂此不疲呢﹖

「你不覺得，如果回首過來，生活中沒有什麼值得回味的『冒險』經歷，會很乏味嗎？」Kaye問。

「雖然有時都會很懊惱，又曬黑了，只會平日勤力一點補救，上山時又勤一點補防曬吧。」Avis補充。

二人性格迥然不同，起碼有一方面是吻合的，她們就是這種勇於嘗試的女生。由去年決心登上印尼第二高的林賈尼火山〈Gunung Rinjani），以進兩步退一步的節奏，登上這座海拔3726米的「威力加強版玉桂山」；再在今年初，二人又走到馬來西亞最高峰的京那巴魯山〈神山/Gunung Kinabalu），挑戰由海拔1150米的高空遊繩下山，穿越叢林獨自回到過夜的營地。數年間，Kaye與Avis走出香港，「登山道行」亦急速上升，都是因為當中與別不同的滿足感。「有時回想，都覺得每做一件事前，總不能連自己都不相信。正如那次在神山遊繩的經歷，Avis試了幾十米，試過覺得自己實在完成不到，才選擇獨自一人走一個大圈下山；但她起碼親身試過，再用自己能力以內的方法解決，不是由一開始已為自己找藉口。我們能夠完成那麼艱辛的路途，換來一些令人神往的美景，當中的態度應用到任何事物，很多生活中面對的挑戰都總會有突破的動力。」Kaye說。

2018年，二人進兩步退一步的節奏登上林賈尼火山，過程十分艱辛。（受訪者提供）

年初二人再相約登上京那巴魯山〈神山）。（受訪者提供）

兩雙腿能走多遠？

現在確實很難回答，因為時間尚早。

但可以肯定，找到一個好朋友，經歷共同回憶，不是純粹幸運。歸根究底，還是要靠自己願意踏出第一步，逐步逐步走出來。