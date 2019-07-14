【乒乓・澳洲賽】黃鎮廷杜凱琹9日奪兩冠　自信將佳態延續至奧運

香港乒乓混雙組合黃鎮廷/杜凱琹，9天內先後在韓國公開賽及澳洲公開賽贏得混雙金牌，今早（14日）凱旋。拿着最新一面冠軍獎牌，兩人談及「兩周兩冠」的感受。

黃鎮廷/杜凱琹在澳洲公開賽決賽以局數1：3擊敗日本組合水谷隼/伊藤美誠，連同本月5日在韓國公開賽擊敗應屆世錦賽混雙冠軍許昕/劉詩雯在內，兩星期內連奪兩站冠軍，杜凱琹笑言：「真的頗激動，連續拿兩站冠軍，證明我們有實力去衝擊冠軍，而且現在每個比賽都很關鍵，正在競逐奧運入場券，所以我們也很開心！」

黃鎮廷（左）和混雙拍檔杜凱琹（右）回港後，展示冠軍獎牌。（高詩琦攝）

與黃鎮廷（左）兩周奪兩冠，杜凱琹（右）坦言頗為興奮，「證明我們有實力衝擊冠軍。」（高詩琦攝）

曾遭對手連取9分反勝 「想着有得贏、有得追」

這對香港組合在澳洲的奪冠之路並非一帆風順，尤其第一局曾在落後0：2下連取5分反先至5：2，但隨即又連輸9分先失一局，無疑是一大打擊，兩人最後卻能連取3局反勝封王，總教練陳江華賽後也大讚兩人抗壓能力有所提升。黃鎮廷今早回港，亦談及第一局的情況：「本身對對手了解較少，第一局輸了對我們影響較大，打擊了信心。」

第二局之初，黃/杜也一度以0：4落後，當時又是如何重拾信心反勝？阿廷道：「我們不斷去想，不要放棄，是有得打、有得贏、有得追的，就逐分逐分打回來。」對於陳江華盛讚兩人間溝通多了，他亦道：「我們場上交流增加了，即場看到一些問題，很快可以擺脫，有少許（得分）機會，也不會放過。」

黃鎮廷和杜凱琹在澳洲公開賽贏得混雙冠軍，獲賽會頒發獎座、獎牌及袋鼠公仔。（相片來源：ITTF）

即將轉赴馬來西亞 分途出戰男、女單賽事

回港稍息兩日，黃鎮廷和杜凱琹就要再動身前往馬來西亞柔佛參戰T2鑽石系列賽，這項賽事的參賽球手均為世界巡迴賽排名前16的球手，只設男、女單賽事，參賽者不單爭奪150萬美元總獎金，亦可獲得奧運資格積分。不過對黃鎮廷及杜凱琹而言，最為關鍵的仍是在年終賽爭奪4席混雙奧運資格之一，阿廷亦有信心可將佳態延續至年底及一年後的東京奧運。