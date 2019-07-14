只要不放棄，就有機會扭轉局面。 MLS美職聯，FC洛杉磯以3︰1反勝侯斯頓戴拿模，續居西岸榜首。當中轉捩點是利比亞後衛艾莫尼亞（Mohamed El-Munir ）永不放棄，落後幾個身位仍力追護空門，阻止FC洛杉磯落後2球。

羅美路基奧圖在3分鐘以個人能力擺脫守將起腳，省中人入網為侯斯頓戴拿模領前。26分鐘侯斯頓一腳長傳，前鋒艾貝夫艾利斯單刀，FC洛杉磯門將出迎嘗試用頭解圍，被艾利斯快一步把皮踢前，艾利斯用兩步重拾平衡以為穩入空門之際，不放棄的艾莫尼亞（Mohamed El-Munir ）後發先至鏟球，皮球在幾乎入網之前被踢出界，他奮不顧身解圍後滾入網內，球隊不致落後兩球是他努力的回報。

艾莫尼亞（Mohamed El-Munir ）護空門後，與艾利斯一同滾進白界內。（艾莫尼亞IG）

不放棄就有轉機 美職世紀護空門逐格睇（按圖放大）

+ 2

迪奧文迪（Adama DIOMANDE）半場前飛頂為FC洛杉磯追平1︰1。易邊後4分鐘迪奧文迪門前再下一城，88分鐘迪亞高羅斯巧妙笠入以3︰1完場。美職聯官網以「非凡的解圍（exceptional goal-line clearance ）」形容艾莫尼亞的努力，更有網民以「Save of the Day」稱讚他。

FC洛杉磯於MLS以46分排西岸第1，12分拋離洛杉磯銀河，而侯斯頓戴拿模以27分排第8。