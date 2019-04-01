【MLS】朗尼與蘭尼首度交手　英軍前隊長入波前疑似插水惹爭議

效力華盛頓聯隊的朗尼，繼上仗聯賽連中三元，助球隊大破皇家鹽湖城後，今仗作客奧蘭多城，與舊隊友蘭尼在場上再遇，朗尼亦交出一個入球及一個助攻，結果再領球隊以2：1擊敗奧蘭多城。雖然朗尼射入一球難度甚高的罰球，但疑有「插水」之嫌亦惹起爭議。

朗尼上仗在美職聯大主場迎戰皇家鹽湖城，大演帽子戲法及交出一個助攻，助球隊5球大破對手。今仗朗尼領軍作客場奧蘭多，戰曼聯的舊隊友蘭尼，但該名葡萄牙球員在78分鐘退下火線。

蘭尼與朗尼各為其主，首度在美職賽場上碰頭。（影片截圖）

朗尼繼上仗連中三元後，今仗再交出入球及助攻各一。（路透社）

朗尼在開賽早段右路開出罰球斬中，華盛頓聯隊的中堅貝恩包姆（Steve Birnbaum）力壓對方守衛衝頂破網，在6分鐘先開紀綠。朗尼在上半場中段在左路接近角球旗位置博得罰球，朗尼直接起腳直射彎入，貼柱入網，將比數拉開至2：0。奧蘭多城在下半場63分鐘，當姆戴亞（Dom Dwyer）近門頂入，追成1：2，但未能收復失地。

華盛頓聯隊在聯賽4場不敗，暫時以10分高踞東岸榜首；奧蘭多城則1勝2和2負，暫列東岸第7位。

朗尼今仗開賽6分鐘便交出助攻，助球隊在早段領先。（路透社）

貝恩包姆力壓奧蘭多城守衛，頂入開紀錄的一球。 （美聯社）

朗尼今仗雖交出入球及助攻各一，但他在今仗攻入罰球前，在左路角球旗附近博得犯規，亦惹起爭議。朗尼面對當姆戴亞衝前落腳飛鏟，力圖踢走朗尼的腳下球，該名奧蘭多城的球員未能踢中皮球，朗尼亦作勢失去平衡，然後球證隨即吹罰，當姆戴亞當然上前投訴。從慢鏡翻查該犯規時，當姆戴亞與朗尼未有接觸，但該名疑似「插水」卻成就華盛頓聯隊的第二個入球。

朗尼疑似「插水」逐格睇（按圖放大）