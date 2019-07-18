【書展2019】行山書推介　掃平貨買新書攻略　山友必去3個攤位

香港書展2019在昨日展開，至下周二結束。各位喜歡行山的朋友，今年書展有什麼檔位及書籍值得留意呢？記者昨日入場逛了一個圈，並結合網上的消息，撰寫了這篇為山友而設的行山書攻略。在芸芸攤位之中，記者認為有3檔是山友必到之地，分別是友晟出版社、地政總署及天地圖書。

友晟出版社（攤位編號：1B-A37）

推介書籍：《知情識趣遊香港6》、《賞遊香港石澗》、《賞遊香港燈塔》、《通識奇趣猜一猜》等

必到原因：高質、梁社長長駐簽名

簡介：友晟出版社專門出版香港郊野的書籍，社長梁榮亨更加是著名的山界前輩。梁社長表示他們今年出了5本新書，其中4本以香港為主題。《知情識趣遊香港6》是路線介紹，入面有30條行山路線，有難有易；至於《賞遊香港石澗》中就收錄了88條香港的石澗。梁榮亨表示，在5本新書中，書展首日最多人買這兩本書。

梁榮亨指《知情識趣遊香港6》及《賞遊香港石澗》首日銷量最好。（顏銘輝攝）

梁榮亨表示《通識奇趣猜一猜》的趣味性較高，希望讓香港人認識本地的山水風光；書內分成6個篇章，分別是旅途拾趣、名勝古蹟、摩崖石刻、奇岩怪石、洞穴瀑布。至於撰寫及出版《賞遊香港燈塔》的時間就最多，書中會介紹香港燈塔的歷史。

除了新書外，各位山友亦在可以在書展現場補購《香港奇異遊》、《香港探秘遊》、《香港野外奇觀》、《香港市郊探勝》、《萬宜深度行》、《探遊香港奇岩異景》等舊書有扣折優惠，相信會令大家目不暇給。

梁榮亨表示《通識奇趣猜一猜》的趣味性較高。（顏銘輝攝）

友晟出版社有乜書賣？先賭為快：

+ 7 + 6 + 5

政府地政總署（攤位編號：1B-E24）

推介書籍：郊區地圖

必到原因：行山怎可以沒有地圖

簡介：地政總署提供5款郊區地圖（郊遊圖），覆蓋全港的郊區及市區，其中大嶼山及鄰近島嶼的那一張地圖是今年更新。大家可以根據自己常去行山的地方，選購合適的郊遊圖。每張郊遊圖都採用防水環保合成紙印製，適合在戶外環境使用。在書展，郊遊圖以優惠價的30元發售。除了郊遊圖，地政總署還有出售比例為1比20000的地形圖，適合山藝訓練之用。

在地政總署的攤位，可以購買郊遊圖。（顏銘輝攝）

更多購買地圖資訊：

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

天地圖書（攤位編號：1D-A02及1D-A16）

推介書籍：《香港郊野談奇1——香港島、大嶼山及鄰近島嶼》、《麥理浩徑》、《鴨洲的故事》、《香港行山通2》等

必到原因：極多書、極便宜

簡介：攤位有特價區，入面有多本有關行山及香港自然生態地理的舊書，既有行山路線，也有郊外地點介紹，亦有相集；這些書籍價錢便宜，低至10元有交易，還有部分只是20元，如果愛好行山及香港郊野的朋友，相信會把持不住馬上「掃貨」！除了特價區，攤位內亦有其他與行山相關的舊書，例如《生死邊懸——攀山搶救隊的故事》。

在天地圖書這個特價區之中，有大量平價的行山書及自然生態類書籍。（顏銘輝攝）

天地圖書山系書籍：

+ 15 + 14 + 13

其他建議目標攤檔：

三聯書店（攤位編號：1E-A24、1E-B04及1E-B16）

推介書籍：《隱山之人In situ——短篇小說集》

簡介：著有《尋花——香港原生植物手札》及《尋花2——香港原生植物手札》的香港作家葉曉文，今年作出新嘗試，推出山系小說。書店還推出小說集的限量文青布袋，包括精美眼鏡布一塊。葉曉文會在周末及周日到場為書迷簽名，周六的時段為下午3時至4時，而周日的時段則為下午5時至6時。

正文社（攤位編號：1B-E02）

推介書籍：《離島遠足全攻略》、《香港行山全攻略軍事遺跡探究〈新界篇〉》、《香港行山全攻略軍事遺跡探究〈港島篇〉》

簡介：醉心香港軍事研究的葉榕耗費多年心血，撰寫出兩本《香港行山全攻略軍事遺跡探究》，書中詳細列出多條港島及新界的行山路線，並提供沿路的軍事遺跡資訊，多圖多字，資訊量極豐富。他再撰寫《離島遠足全攻略》，路線的介紹亦相當詳盡。這兩本都是已經出版多年的舊書，所以在書展提供優惠價。

明報出版社（攤位編號：1C-C04）

推介書籍：《香港野外賞蘭札記》、《野孩子追夢的世界》、《山中物語》

簡介：曾任香港蘭藝會會長朱劍虹今年完成新書《香港野外賞蘭札記》，專門介紹香港野生蘭花，既有文字描述，也有原生環境的精美蘭花照片。《野孩子追夢的世界》及《山中物語》則是舊書，前者是山野攝影師Kelvin Yuen的相集，帶大家細味郊野美景，至於《山中物語》則由山中遊子所著，記錄他們行山的經歷。

政府新聞處（攤位編號：1A-D38）

推介書籍：《氣候變化與香港生物多樣性》、《香港地質考察指引》、《香港市區常見樹木圖鑑》等

簡介：這些書籍已經有點偏離行山的範疇，適合進階的行山人士，有意了解香港的地質及自然生態、動物。《氣候變化與香港生物多樣性》是天文台及漁護署最新聯合出版的書籍，希望讀者認識氣候變化對生物多樣性的影響。