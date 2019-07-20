【乒乓．T2鑽石賽】黃鎮廷戰勝嶄新賽制　「個腦要轉得更快」

國際乒聯T2鑽石賽今季再次上演，每場比賽一到24分鐘尚未決勝，每局即由11分制變5分制，令戰情更緊湊。 港隊「一哥」黃鎮廷首次出戰，結果連勝兩仗殺入4強，明天（21日）將火併中國的馬龍或中華台北的林昀儒，力爭殺入決賽。

「變5分制之後，賽果更難預測，比賽節奏更緊湊，腦袋都要轉得更快！」黃鎮廷第一次出戰T2鑽石賽，賽制與一般乒乓球比賽有異，雖然仍是7局4勝，但當中不設「刁時」，而且每打到24分鐘未決勝，每局即由11分制變5分制。黃鎮廷於16強火併日本的張本智和，以11：9、6：11、11：10、11：5、2：5及5：3險勝；他再與德國的法蘭斯卡爭入4強，兩人激戰5局，黃以11：9、11：10、10：11、11：2及5：3取勝，明天（21日）將面對馬龍或林昀儒的勝方。黃鎮廷坦言，T2鑽石賽賽制比一般賽制更疲累，因為一轉打5分，就要更用腦，「猶幸每天只打一場，有充分時間恢復」。

黃鎮廷（右）首次出戰T2鑽石賽，連贏兩仗殺入4強。（T2 Diamond圖片）

T2鑽石賽前身為T2亞太乒乓球聯賽，今季「升呢」為鑽石賽，今站馬來西亞站是今年第一站，之後兩站於9月26至29日及11月28至12月1日舉行。比賽只有男、女單，場館只設一張球枱，國際乒聯巡迴賽積分排名前15的男、女子球員，將獲邀參賽。港隊於今站賽事除了黃鎮廷，亦有杜凱琹出戰女單，但於16強以5：11、10：11、11：7、2：11、5：1及3：5不敵中國的陳夢。

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