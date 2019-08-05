【游泳】香港蛙式新標記　楊珍美與東京奧運的距離

突然一年又過去；也突然只剩下一年。 去年亞運，我們看到一個鮮有出現的名字。除了在女子100蛙初賽造出個人最佳時間，她更首次在大賽擔起決賽一棒，在女子4x100混合泳接力取下銀牌，為香港創下24年來的佳績。 光輝一時，其後365日是回味餘韻還是向前，就視乎個人做化，特別在2019年後半段開端。 「嗯，時間仍有但亦不多」，充裕既緊絀，就是楊珍美（Jamie）與東京奧運的距離。

去年雅加達亞運游泳上演起劇性一幕：香港女子4x100混合泳接力隊決賽本來得第4，但原本的亞軍及季軍的中國與韓國，雙雙因犯規被取消資格，港隊由「梗頸四」變成銀牌得主，4名香港代表鄭莉梅、歐鎧淳、楊珍美和陳健樂喜極而泣。

那天，我卻找不到太多關於「楊珍美」的資料。

楊珍美，22歲，香港游泳運動員。（楊宇翹攝）

2013年亞青賽摘2銅

「一直游得不快嗎！」Jamie笑說受訪機會寥寥可數情有可原。4歲開始習水，小學嘗試參與賽事，是學校水運會常客，卻會邊游邊哭。「因為覺得好辛苦，到三年級仍會游到喊，也完成不了賽事，100自試過游到一半上水，說什麼透不了氣，真的理解不了……」

楊珍美4歲開始習水，中三由聖士提反書院轉至香港國際學校，大學入讀美國密歇根大學。（楊宇翹攝）

少少眼淚當交學費，Jamie亦未有放棄游泳，其後為參與第一組學界賽事，中三更由聖士提反書院轉至香港國際學校。「就在那時候，有出外讀大學兼游泳的想法」，轉校後隨即入選世界中學生運動會，並與何詩蓓、葉泳寶等人代表香港中學生團出戰，「然後希望代表香港的慾望愈來愈強。」

惟如何把想法變成行動，仍得需一點推力，「2013年的亞洲青年運動會成績，讓我確定出國讀書的可能」。那年亞青賽Jamie於100、200蛙游出1分11秒及2分34秒的成績，摘下的兩銅亦是一個肯定，出國讀書游泳的決心更明確。

楊珍美表示2013年的亞洲青年運動會的兩銅，是對自己的一個肯定。（楊宇翹攝）

與何詩蓓同讀美國密歇根大學

近年談及游泳與大學，總離不開美國密歇根大學，現已畢業的Jamie回顧當年決意入讀，有賴前港隊代表劉彥恩推波助瀾。「那時候我什麼也不懂，根據以往港隊經驗大多數會讀柏克萊大學，但剛好劉彥恩入讀密歇根，她就介紹此學校游水學業兼重，其後與當地教練了解後亦感親切，最後決定飛往密歇根。」

決意選密歇根的確無誤，Jamie幾年間進步明顯，去年亞運100蛙初賽更造出1分07.86秒的個人最佳時間。這名22歲女生深信，一切是努力的回報：「在香港時我集中腿部訓練，加上我身形瘦削游起來『跣下跣下』，但在大學基本上全身技術也要兼顧，蛙式以外亦有訓練自由式耐力；憑着這三年的努力的累積，才能有亞運的成果。」

「你是個慣以成績去推動自己的人嗎？」我問。

「我想......一半半吧」，Jamie想了想續道，「我喜歡游泳的，亦有熱誠更希望自己繼續進步，但成績畢竟是個肯定，反映出自己一直走的路方向是否正確。」

入讀密歇根大學令楊珍美幾年間進步明顯，去年亞運100蛙初賽更造出1分07.86秒的個人最佳時間。（楊宇翹攝）

世錦賽50蛙初賽創新港績

談到運動界的肯定，事實離不開PB、香港紀錄等的「數字印記」，而Jamie亞運100蛙初賽造出1分07.86秒與江忞懿3年前於荷蘭造出的1分07.69秒港績，僅慢0.17秒。正當以為將全力衝擊100蛙之際，她於今屆世錦賽50蛙初賽就以31.61秒創造新港績，自2015年後再次為自己添上「數字印記」。

藉着江忞懿淡出賽場，Jamie的香港蛙式標記亦日漸鮮明，惟縱使未有承認這部分，但她亦認為現所背負是自己以外的東西。「在美國隊內有另一名蛙式隊員，她比我快，所以從來不覺得自己有很大的實力；不過亞運那時候讓我明白，自己是有能力，是時候承認其實力；我希望慢慢成為蛙式固定代表，因比賽並非只是為自己，是為香港而戰。」

藉着江忞懿淡出賽場，楊珍美的香港蛙式標記亦日漸鮮明。（楊宇翹攝）

香港紀錄來得合時，特別在2019年後半段開端，眾人紛紛向奧運A標進發，而Jamie亦是其中。100蛙PB 1分07.86秒，A標1分07.07秒，非不可能的距離，「嗯，時間仍有但亦不多，怎也要試一試」，Jamie表下衝擊東京奧運的決心。

今年5月於大學順利畢業，冀向A標走近，Jamie亦選擇繼續留美練水：「幸好在顧問公司找到工作，老闆過去也是運動員，所以理解我的處境，每星期上班20小時，每日兩節練習中返工就可以了。」

楊珍美說：「我希望慢慢成為蛙式固定代表，因比賽並非只是為自己，是為香港而戰。」（楊宇翹攝）

游泳奧運資格明年5月尾截標，餘下9個月充裕既緊絀，要改善的又會是那個部分？

「大蛙手！」Jamie直言此是非改不可，「每次入水後再上的第一下已經落後很多，教練常說我可以游得快，但轉身後已經大幅落後，追亦無用。」

「Put in the hard work and trust the process」，楊珍美深信努力必有回報。（楊宇翹攝）

「我知我未夠班」，眼前女生突然道出此言，「雖然游過1分07秒，但我要再提升才能衝擊奧運；我有隻杯，就如比迪（Adam Peaty）的『Project 56』般的寫上『Project 66』」，因為A標為1分07.07秒，我就以06秒為目標吧！」

「Put in the hard work and trust the process」，Jamie說餘下9個月，孤注一擲。

「未夠班」亦非負面，換個角度，是推動力。