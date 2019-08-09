【英超直播賽程】曼聯防線補強　開鑼戰主場硬撼車路士　

英超新球季轉眼重開，今年英超轉會窗關窗時間提早至球季「開咧」前夕，各隊提早瘋狂入貨，雖然兩支去季擂台躉曼城和利物浦動作較少，但Big 6其餘4支球隊均氣象一新，今季激戰可期。 本文將每周更新英超直播賽程，以及附上NowTV直播時間表，球迷千萬不要錯過！

曼聯近5次對車路士2勝2和1負

曼聯和車路士近年對碰勢均力敵，上季碰頭3次，其中兩次英超對決，分別由摩連奴和蘇斯克查領軍，車路士形勢稍佔上風下仍被曼聯逼和2：2及1：1；足總盃第5圈交手，曼聯更在作客史丹福橋以兩球淨勝對手。曼聯在轉會窗關閉前最後一刻放走前鋒盧卡古，但可幸的是保羅普巴仍在陣中，雖然今仗未必能上陣，但後防補充了哈利馬古尼這名英格蘭國腳中堅，成為及時雨；連同雲比沙卡同丹尼爾占士，紅魔在今個轉會窗合共支出近1.5億鎊，成為英超開支最多一隊。

哈利馬古尼加盟曼聯，令開季缺少拜利的防線得到補充。（曼聯官方Twitter）

車路士加入基斯甸普列錫，中前場串連望較去季更好。（Getty Images）

車路士和曼聯在歷史上5次在揭幕戰中碰面。最近一次是2004年，是摩連奴領軍的第一場比賽，當時車路士憑古莊臣攻入唯一入球贏波。藍戰士最近8場英超聯賽只輸過一場予利物浦，另外7場4勝3和。在季前7場熱身賽，新帥林柏特一共使用36名球員，其中隊長艾斯派古達上陣時間最長，達426分鐘，另外柏度洛迪古斯、葛特蘇馬、佐真奴及高華錫也是受重用人選，極有可能也是今季正選骨幹。

▼英超2019/20球季新看點▼

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按圖放大英超第1輪直播賽程

英超第一輪直播賽程，焦點賽事是曼聯主場鬥車路士。（01美術製圖）

2019年夏季重點轉會一覽（按圖放大）