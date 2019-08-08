【英超開鑼】15項你要知的新變動　引入VAR歇冬期咩玩法？

英超新球季一眨眼又回來，到底新一季比賽有什麼變動和看點，英超官網列出15項新事物，本文為你數一數。

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新官方足球

英超2019/20賽季比賽用足球繼續由Nike提供，新賽季英超比賽用球Nike Merlin，設計採用了亮眼的白、粉紅和海軍藍配色，並配合全新的圖案設計，感覺非常有新意。不過，這顆新賽季比賽用球在科技上並不會有革新，ACC科技、四塊球面接合、3D印刷塗層、Aerow Trac Grooves都是沿用了上一款Nike Merlin的設計。

新比賽用球將會於8月9日揭幕戰利物浦主場對諾域治時，首次在英超亮相。

英超2019/20賽季比賽用足球繼續由Nike提供。（Getty Images）

奧尼爾靴南迪斯（Onel Hernandez）有機會成為首位亮相英超的古巴球員。(Getty Images)

首名古巴球員登陸英超

隨着諾域治在揭幕戰亮相，該隊中場奧尼爾靴南迪斯（Onel Hernandez）亦有機會成為首位亮相英超的古巴球員。奧尼爾靴南迪斯表示，身為古巴人他感到自豪；只要他一上陣，古巴將成為第114個有球員在英超比賽的國家。

奧尼爾靴南迪斯對諾域治官網表示：「足球在古巴未算是最受歡迎，民眾更喜歡看籃球等運動，但自從我取得英冠錦標後，很多朋友對我祝賀，我覺得很瘋狂。我為自己成為首位征戰英超的古巴人感到自豪。」

手球

新球季起，所有進攻隊伍以手球取得入球，或先以手部控制皮球再入球的情況，無論是不小心或非蓄意的手球，入球都會被判不成立。對於手球如何界定，球例已明確寫明「不自然地張開身體」包括任何將手或手臂提高於膊頭水平上，而鏟球時手臂伸出也算作「不自然地張開身體」；不過球員倒地時假如伸出手臂支撐而被省中手部則不算作犯規。

另一情況是，假如球員因為距離太近而被反彈的球省中，也不會算作犯規。

今季將有兩名新球證獲提升至第一組別球證團隊，他們分別是賓克斯（左，Peter Bankes）和馬特利（右，Andy Madley）。（英超官網圖片）

新球證

今季將有兩名新球證亮相，職業聯賽裁判有限公司（PGMOL）宣布提升馬特利（Andy Madley）和賓克斯（Peter Bankes）至第一組別球證團隊；二人於過去3季都在第二組別球證團隊工作。

現年35歲的馬特利去季曾在31場英冠賽事中執法，亦曾在屈福特對卡迪夫城及白禮頓對愛華頓兩場英超中擔任主裁判。至於37歲的賓克斯去季3度在英超比賽中擔任第四球證。

擲毫勝方選擇權

由今季起，開球前雙方隊長擲毫的勝方，有權在「選擇攻哪一方」或「開球」兩選項二揀一，有別於以往擲毫硬性規定「贏揀場、輸開波」。英超史上最快入球為去季修咸頓的沙恩朗於對手屈福特開球後7.69秒射入。

英超歇冬期在2月，代表這種漫天風雪下比賽的情況仍然有機會出現。（Getty Images）

歇冬期

英超賽會與各球隊在去年6月達成協議，今季起增設歇冬期。不過，休息方法與其餘歐洲國家聯賽不同，並非於聖誕及新年時執行，而是在2月。屆時，其中一周聯賽賽程將會一分為二，5場在2月8日一周舉行，另外5場則在2月15日一周比賽。此舉將令所有球員均會得到兩星期的休息機會，特別是需要參與歐洲賽的6至7支球隊，在明年2月17日歐洲賽歇冬期完結前得到充份休息。

嶄新對賽組合

隨着諾域治和錫菲聯升班，英超20支球隊又再重新組合，今季共有8個對賽組合首次於英超出現。第一周打頭陣出現的，會是般尼茅夫對錫菲聯。

般尼茅夫 Vs 錫菲聯 （10/8、8/2） 錫菲聯 Vs 李斯特城（24/8、2/5） 般尼 Vs 諾域治（21/9、9/5） 阿士東維拉 Vs 白禮頓（19/10、18/1） 白禮頓 Vs 諾域治（2/11、11/4） 錫菲聯 Vs 般尼（2/11、11/4） 狼隊 Vs 錫菲聯（30/11、18/4）

曼城試過分別與利物浦和曼聯鬥得難分難解，將來引入計算對數成績，每場比賽將是寸土必爭。（Getty Images）

引入計算對賽成績

英超新球季會引入對賽戰績計算，但條件仍是兩隊同分下先計球差及總入球數，才計對賽。

英超以往一向不計算對賽來劃分排名，假如有兩隊同分先計得失球差，若相同的話再看那隊全季的入球數較多；假如以上兩項數據仍然一樣，無法決定排名且涉及聯賽冠軍、歐洲賽或降班席位等，便要再中立場進行一場附加賽來決定名次。

不過，引入對賽成績的新制後，當積分、得失球差及入球數都相同的話，便會再以兩隊今季在聯賽兩循環交手的成績為標準，如果雙方在兩場比賽加起來後的比數仍相同，作客入球較多一隊將會是排名較高一隊；若然再無法分出高低，才會透過附加賽來決生死。

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紅黃牌警告球隊職員

假如場邊職員在比賽進行時作出冒犯行為，新球例容許球證向場邊職球員出示紅黃牌，任何人也有機會被罰紅牌離場。假如球證未能確認何人犯規，會向後席中最高負責人（通常是領隊或主教練）出示紅黄牌。

公正球

球賽突然暫停後，球證往往會判公正球，不過互相出腳強行搶截公正球日子已成過去，新球例對公正球如何重開作出具體規範。以往公正球由球證手上墜下後，人人可搶，包括守門員；如今球證會直接將球判給最後觸球的一方，假如球賽暫停時皮球在雙方禁區外，球證將會在暫停前的最後觸球點放出公正球，雙方球員必須離開墜球點最少4米。假如球賽暫停地點在禁區內，將交由該方守門員開球。

此舉亦杜絕雙方搶奪公正球時的不君子行為，包括把球踢向敵方反彈換取控球權；若皮球因誤中球證而導致入球，或因進攻過程中皮球誤中球證被迫轉攻為守時，都會由公正球重開。

來季英超守門員面對12碼時，必定要至少有一隻腳接觸到白界線。（Getty Images）

守門員防守12碼

負責制訂和修改足球規例的國際足球總會理事會（IFAB）改變了門將防守12碼時的規定，面對極刑時，門將至少要有一隻腳的任何部位在白界之上，假如要跳躍，位置亦只能與白界線平行；亦不容許站立在白界後面。

假如門將正在觸碰門柱、門楣或龍門網，球證亦不會吹哨准許對方球員主射，以杜絕門將踢柱令球門震動。

與此同時，假如被侵犯球員受傷但仍想親自主射12碼，新球例容許球員可在軍醫快速檢查和治療後負責主射，不需像現時般要離開球場治理。

換人

為杜絕球隊利用換人浪費時間，新球季起除非球證因為安全、保安或受傷理由作出額外指示，強制換出的球員在最接近之邊線或底線離場。一旦被換出，球員需要即時返回後備席或更衣室，避免與對方後備球員、球證或觀眾衝突。假如不遵守上述規定，會被判不君子行為。

維拉的甸恩史密夫（左）與車路士的林柏特，都是首次執教英超球隊。（Getty Images）

新丁教練

諾域治領隊法基（Daniel Farke）、阿士東維拉領隊甸恩史密夫（Dean Smith）、錫菲聯韋達（Chris Wilder） 、車路士林柏特（Frank Lampard）及白禮頓樸特（Graham Potter）為英超5位新教頭。

罰球

有別於以往守方球員排人牆時，攻方球員會排出反人牆製造漏洞或阻礙對方門將視線，新球例將規定攻方球員不能在3個或以上人數的人牆中出現，最少要離開人牆1碼，假如犯規，會在犯規點判罰間接自由球。

此外，禁區內自由球和龍門球，現時容許開短球，不用再將球踢至禁區外球賽才重新啟動，讓守門員也能參與死球戰術；也杜絕以往刻意在龍門球未離開禁區，因另一球員觸球要重新開球的問題。

假如球員在犯規後有意快開罰球，球證會留待下一次暫停才補發紅黃牌，以免阻止攻勢進行；但假如球證已開始警告程序，攻方就不能再快開罰球。如果攻方選擇並成功快開罰球，犯規一方本來因阻止必入球而被罰的犯規，會由紅牌離場改判為黃牌警告。

位於西倫敦的VAR中心，負責全部10場英超比賽的視像執法。（英超官網圖片）

引入VAR

千呼萬喚下，英超終於在今季引入視像裁判協助執法。與其他比賽一樣，位於西倫敦Stockley Park的VAR總部內當值的VAR裁判，會負責即場翻看入球、12碼、直接紅牌和認錯涉事人身份等4種情況的爭議判決，並通知球證到場邊翻看片段，希望減少誤判。不過最終決定權仍然在場上主球證之上，VAR裁判只負責向球證作出建議。