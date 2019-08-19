【足球轉會】PSG與祖雲達斯洽購戴巴拿　8000萬歐元或仍未足夠

曾經，保羅戴巴拿（Paulo Dybala）是球壇炙手可熱的新一代球星，甚至是未來球王潛在接班人。 葡萄牙球王C朗拿度上季駕臨祖雲達斯，改變了一切。一年時間，他由球隊重心淪為邊緣人，今個夏天他的轉會傳聞不絕，最新消息是法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）8000萬歐元求購。

兩大球王阻擋青雲路

戴巴拿自從4年前由巴勒莫轉投祖雲達斯，一步步成長為一線球星。他在球會發展順遂，可是回到阿根廷國家隊，一直只是後備，10號球衣屬於球王美斯，2018世界盃，他只曾在阿根廷0：3不敵克羅地亞的分組賽後備上陣22分鐘，一日美斯仍未退出國家隊，戴巴拿也只能活在他的陰影下。

意想不到的是，世界盃後回到他如魚得水的祖雲達斯，要面對C朗拿度的到來。球隊重心一下子移到C朗身上，戴巴拿愈來愈迷失，之前的鋒芒與靈氣，已幾乎消失不見。

阿根廷國家隊，戴巴拿一直在美斯陰影下。（Getty Images）

戴巴拿由祖雲達斯金童淪落為邊緣人，球會急於高價放售他套現。（Getty Images）

曼聯、熱刺均曾出手

今個夏天，曼聯曾向祖雲達斯出價求購戴巴拿，可是交易最終告吹。廣泛消息指出，戴巴拿拒絕加盟紅魔，也有指曼聯無法滿足阿根廷球星的人工要求。

到英超轉會窗關上前，熱刺開出7000萬轉會費盛傳已被祖雲達斯接納，可是戴巴拿在肖像權問題上與倫敦球會談不攏，令交易未能成事。

法甲剛剛開鑼，PSG竟然首輪比賽便落敗，即使該仗尼馬缺陣，但管理層似乎希望趁轉會窗關上前增強實力，正派員與祖雲達斯商討戴巴拿轉會事宜。

C朗拿度加盟祖雲達斯後，戴巴拿失去昔日光芒。（Getty Images）

【英超轉會】進擊的熱刺大破慳囊 一次過求購戴巴拿施斯隆盧施素

售價仍有2000萬歐元差距

PSG願意為戴巴拿付出8000萬歐元，可是祖雲達斯希望收到接近1億歐元左右的轉會費，以便他們利用這筆款項，簽入國際米蘭前鋒伊卡迪。雙方目前尚在討價還價階段，PSG並未正式出價。

國米急欲踢走該名麻煩多多的伊卡迪，可是該名射手堅拒離隊，甚至曾表明，即使每場比賽只能坐在後備席，也不惜留隊直至約滿為止。

英超頭5輪賽程（按圖放大）