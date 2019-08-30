【足球】安歷基女兒骨癌離世　重親情離國家隊陪伴抗病

西班牙國家隊前主帥安歷基（Luis Enrique）於6月以私人原因突然請辭，陪伴9歲女兒莎娜（Xana）抗病。可惜，小女孩經歷5個月鬥病生活，日前因骨癌離世。 「你將成銀河星星，引領我們這一家」，安歷基的家庭聲明，留下給最愛的說話。西班牙足球界暫時放下成見，巴塞與皇馬同聲哀悼。 有緣成為家人，好好珍惜。

安歷基的家族聲明，流露對女兒的掛念：「你將成銀河星星，引領我們這一家。我們很掛念你，在每天生活中想起你。希望在未來，我們會相遇。」聲明亦感謝醫院人員過去5個月悉心照料莎娜。安歷基的家族聲明流露對女兒的掛念：「你將成銀河星星，引領我們這一家。我們很掛念你，在每天生活中想起你。希望在未來，我們會相遇。」

2015年，巴塞隆拿於決賽擊敗祖雲達斯，捧走歐聯。莎娜跑到場上慶祝，安歷基一臉慈父樣子。此情永成追憶。（Getty Images）

一代名將喪女，全國同聲哀悼。西班牙國家隊自去年世界盃經歷3度易帥，其中安歷基在世界盃後上任領軍。西班牙體育報《馬卡報》指，安歷基在本年3月底領軍備戰對馬爾他的歐國盃外圍賽時，收到女兒患病的噩耗，因而請假。直至6月以私人理由辭職，由助教羅拔摩蘭奴（Robert Moreno）接手，原來是為了親情，國家大事亦要放下。西班牙足總發表聲明，「為失去小莎娜哀悼，希望向她的家人與朋友表達慰問。請與我們一起分擔傷痛。」

安歷基不論球員或教練時代，皆為巴塞隆拿帶來榮譽，巴塞亦表哀悼。（Getty Images）

觸及底線，談及良知，彼此都放下成見。現役時代踢過西班牙兩大班霸，巴塞隆拿與皇家馬德里均慰問安歷基。巴塞隆拿聲明中向安歷基一家送上慰問與同情，皇家馬德里亦稱對安歷基一家的哀痛「感同身受」。他曾執教的羅馬送上慰問。巴塞球星美斯、皇馬隊長沙治奧拉莫斯、網球「泥地王」拿度、NBA拓荒者名將加素（Pau Gasol）亦表示哀悼。