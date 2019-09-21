【英超】般尼茅夫龍門助攻　3次中框入3球輕取修咸頓

本輪英超周五（21日）深夜早場，出現奇景。般尼茅夫年輕門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）在補時階段在禁區大腳送前，修咸頓後防因誤會而「自炒」，造就哥林威爾遜輕鬆射空門，助球隊作客勝3：1。 蘭斯達爾交出助攻，說是奇景絕不為過。翻查近季紀錄，門將助攻都是一次起，兩次止。

般尼茅夫在賽事上半場已取得優勢，10分鐘先由中堅尼敦阿基（Nathan Ake）接應角球頂入，先拔頭籌。利物浦借將哈利威爾遜（Harry Wilson）於35分鐘，接應菲臘標寧（Philip Billing）左路傳中近門射入，帶着兩球優勢返回更衣室。

哈利威爾遜借用加盟，已佔取正選席位。（視覺中國）

禾特普斯為修咸頓追回較接近紀錄。（路透社）

論數據，主隊修咸頓屬佔優一方，控球比率近六成半，全場25次射門6中目標。他們憑查阿當斯（Che Adams）殺入禁區遭史堤夫曲克（Steve Cook）絆跌，獲12碼，由禾特普斯（James Ward-Prowse）於下半場53分鐘扳回一城。不過，般尼茅夫勝在命中率高，全場6射3中目標，更製造3個入球。

哥林威爾遜把握對手後防出錯，輕鬆取得士哥。（視覺中國）

蘭斯達爾在補時5分鐘在禁區大腳斬前，哥林威爾遜與修咸頓中堅維斯達加特（Jannik Vestergaard）爭持不下，皮球落地後彈向修咸頓的禁區。維斯達加特欲擋住哥林威爾遜去路，讓出迎的門將安格斯根恩（Angus Gunn）大腳解圍，結果二人溝通失當而相撞，讓哥林威爾遜漁人得利，送入空門，奠定3：1勝局。般尼茅夫賽後獲10分暫列第3，修咸頓則以7分排11位。

蘭斯達爾不止助守，今場更助攻！ （Getty Images）

翻查近5個球季，龍門助攻只有1或2次，如去季只有當時效力哈特斯菲的祖拿斯盧素（Jonas Lossl）及曼城的艾達臣摩拉斯（Ederson Moraes）各得一次助攻。前季同樣有2次龍門助攻紀錄，而再之前的三個球季，均只有1次。