【單車】受牛下女車神啟發　程嬿珊「炒車」摘金一戰成名

「因為里約奧運時『唔知點解』半夜起身看李慧詩比賽，被她跌倒一幕觸動，才開始接觸單車。」 18歲的程嬿珊在兩年前才加入「Supernova」單車隊接受青訓，過去兩個月已先後為港披甲出戰全青運和日本盃場地單車賽。「起跑線不是注定一個人走得多遠，終點線是沒人知道的，總之堅持下去。」小妮子連說話都很「李慧詩」。

「吓？你已18歲？」眼前個子小小、把頭髮全綁起馬尾的程嬿珊略帶靦覥的笑而不語。

接觸過同齡不少運動員，大多不習慣被訪較害羞，程嬿珊卻全程滿臉笑容，應對得滿有條理。原本是中學田徑隊的她在2017年開始接觸單車，參加「明日之星」計劃後不久，便加入了主要培訓有潛質青少年運動員、由退役港隊車手袁志浩、曾啟明和曾曉彤創立的「Supernova」車隊。一年後，她已成為了香港單車隊青少年訓練隊。

由袁志浩等退役港隊單車手成立的「Supernova Cycling Team」致力推廣專業單車運動至各階層，今年獲新鴻基地產冠名贊助，發掘有潛力青少年運動員。（葉詩敏攝）

程嬿珊的偶像是李慧詩，明年她便可以進入成人組一起練車。（葉詩敏攝）

與單車結下緣分，全因為香港「牛下女車神」李慧詩。此前對單車運動全無認識的她笑道：「2016年里奧時，『唔知點解』會凌晨起身看李慧詩比賽，我是看到她在競輪賽被對手撞到跌低那畫面，然後就很動容。因為自己本身是田徑運動員，看到那一幕覺得她永不放棄的精神，好值得我作為運動員去學習。」

她其後不斷看李慧詩的報道，發現原來「女車神」也是透過「明日之星」加入香港隊，便下定決心向目標進發。

曾曉彤是前港隊成員，車隊名稱「Supernova」（超新星）由她所取名，她現擔任車隊領隊。（葉詩敏攝）

今年7月，入港隊僅一年的她已出戰了生涯首個大賽全青運，其後更在上月的日本盃場地單車賽，於捕捉賽和競輪賽分別摘下一金一銀。更讓人驚嘆的是，出戰日本盃的機會，更是自己主動向沈金康教練爭取的，「因為今年是自己最後一年青年組別，相比起其他人我沒有這種大賽經驗。別人覺得我很大膽，但我覺得機會是要自己爭取，所以便膽粗粗自薦。」

「巧合」的是，程嬿珊在女子青年捕捉賽時，也經歷了偶像李慧詩的「炒車」狀況，在中途約第10圈時連人帶車倒下，最終卻摘下金牌，展現了爭勝的決心。

程嬿珊在日本盃場地單車賽踩盡所有青年組項目，我問不會很「Chur」嗎？「我很開心呀！很少可以有機會比賽。」在捕捉賽奪金的她笑道。（由單車總會提供）

「這兩年發生很多Miracle」 考入中大休學追夢

單車隊向來以訓練嚴酷而聞名，小妮子卻默默捱過「地獄訓練」，不辛苦嗎？「我很樂在其中！」她笑道。「其實我覺得訓練不算是辛苦，因為訓練的辛苦是自己選擇的；我要有這些辛苦的訓練，才能得到我現在的成果。」

她認為最辛苦的，是剛剛中六DSE需兼顧青訓練車和讀書，讓她更感壓力。程嬿珊的努力沒有白費，順利考入了香港中文大學體育運動科學系，惟她決定為單車休學一年，已獲沈教練批准加入全職訓練。「不論自己現在單車成績怎樣，都希望可以保持住這份初心，想看自己能走得多遠。」她坦言不會忘記Supernova由零開始讓她實現了目標，「他們付出比我們更多，默默支持我們，這裏是很重要的後盾。」

新鴻基地產執行董事郭基煇致力推廣單車項目，透露有意協助年輕車手出外跟操和外闖。他的SHKP Cycling Academy在隊際計時賽公開組取得第4名。（葉詩敏攝）

由兩年前於單車館看場地單車世錦賽、以「粉絲」身分看到李慧詩場上光芒的程嬿珊，現在已踏上全職運動員征途努力拉近與「女車神」距離，她在下周將到泰國集訓，為青年組最後的亞洲盃和亞錦賽備戰，期望能在亞錦賽競輪賽爭入前六名。

同年的香港單車隊長距離新貴李思穎早已在亞錦公路賽摘金，主項短途的程嬿珊認為雖然比李思穎入青訓隊時間短，惟努力不是以時間長短來衡量，「起跑線不是注定一個人走得多遠，終點線是沒人知道的，總之堅持下去。」

雖只入港隊青訓一年多，小妮子已放眼2024巴黎奧運，「這兩年已發生了很多『Miracle』的事，相信再過多兩年變化可以更加大，所以不要規限自己。」