【體物寫志】Puma都有山品！　Urban Outdoor風潮啟動

近年戶外運動品牌成為時尚界的新寵； 無論是Salomon還是HOKA ONE ONE等等，這些往日專注於山野性能的品牌，相繼跟不同時尚單位推出聯乘系列，將山系概念帶入生活潮流之中； 及至Puma這類傳統運動品牌，最近亦與Helly Hansen合作，取其戶外基因推出聯乘商品； 這個各大品牌爭相推出越野產品的秋季，正是這股Urban Outdoor風潮啟始的證明。

機能風的時尚玩了幾年，整個「trend」走向越野跑與戶外運動這類極度講究性能表現的服裝概念，也不是難以預計的走向。

近期坊間愈來愈多山系或運動品牌推出越野概念的聯乘商品，例子包括HOKA ONE ONE x Engineered Garments、Salomon x Palace Skateboards的合作企劃；或者新一季Nike x UNDERCOVER的Gyakusou 2019系列亦首次出越野系列；就連向來較少與山野有聯繫的Puma，旗下以尋找世界各地不同設計師作跨界合作的Puma Select支線，近日也找來了挪威戶外品牌Helly Hansen（HH）合作，交換相互的形象與技術，推出聯乘越野產品，證明了Urban Outdoor的潮流確實是大勢所趨。

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Puma Select近日與挪威戶外品牌Helly Hansen聯乘合作。（曾柏熊攝）

Puma Select是品牌旗下的運動時尚支線，透過不斷尋找各類型設計單位合作，從不同品牌概念的碰撞中重塑推出聯乘商品；聯乘的對象當然不局限於運動向的品牌和設計師，例如最近於尖沙咀K11 MUSEA店同時上架的，除了HH的聯名系列外，還有紐約視覺藝術家Sue Tsai（蔡書璇）的二次合作系列，以及走童幻風格的上海品牌TYAKASHA。

當然，這次Puma破天荒與過百年歷史的挪威戶外品牌合作，始終是今季聯乘系列中的焦點之一。

HH是一個以創辦人名字命名的品牌，專門製作航海、滑雪等戶外服裝；1877年，本身是一名船長的挪威創辦人Helly Hansen在寒冷的北歐航海生活間，意外發現將浸泡過亞麻油的粗亞麻布製造防水服裝和罩布，竟然可得出良好的防風、防寒效果，後來便以此工藝作大批量生產。

經過100多年的物料科技與剪裁發展，HH不但早於70年代便在美國受到當地時裝、電影、搖滾樂界的青睞；再加上後來被Urban Outdoor文化深厚的日本山系愛好者看中，引入日本後，其出品不但更着重亞洲人重視的修身剪裁和時尚設計，亦開始與不同時尚品牌聯乘合作，突破了品牌本身純粹機能與運動向為主的框架。

Puma破天荒與過百年歷史的挪威戶外品牌Helly Hansen合作。（品牌圖片）

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今回PUMA與HH的秋冬聯乘，少不了的，當然是HH本身最擅長的戶外防水褸，設計上卻採取當今流行的90年代街頭元素，集時尚與專業級的戶外機能於一身；當然，北歐雪地級的防寒，放於香港亦許略為小題大做，down to earth一點，還是要看看Puma為HH補充在鞋履技術上的空白。

Puma與HH的聯乘的越野跑鞋，包括了Trailfox MTS Helly Hansen和Nitefox Helly Hanse，兩者本身都為Puma於千禧年初推出過的越野鞋款；前者以自品牌本身的田徑跑鞋Trailfox為藍本改良，配以戶外纜繩取代傳統鞋帶系統以及鋸齒狀橡膠鞋底，以應付野外環境的需要；後者鞋身使用的鋸齒紋縫線、圓身鞋帶及彈力索繩，也是越野跑性能上的常見配置。無論如何，這次Puma推出山品的嘗試，總算是個令人耳目一新的企劃。