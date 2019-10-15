【歐國外】C朗拿度立下生涯里程碑　惟未能領葡萄牙挫烏克蘭

973場賽事，攻入700個入球，C朗拿度成為史上第6名球員累積入球數字突破700大關。雖然C朗今仗將葡萄牙建功，惟未能助扭轉敗局，以1：2不敵烏克蘭，對方更提早一步躋身歐洲國家盃的決賽周。

上仗以一球妙射攻破盧森堡大門的C朗拿度，取得職業生涯第699個入球，與700大關僅一步之遙。C朗今仗領軍作客烏克蘭，出戰歐洲國家盃外圍賽，開局並不理想，僅6分鐘便率先失守，耶梅卓克門前補射入網，而效力韋斯咸的耶莫蘭高在27分鐘為烏克蘭擴大領先優勢。

C朗今仗多次攻門，但僅憑12碼取得入球。（路透社）

葡萄牙及後積極反撲，C朗多次攻門亦未能射破烏克蘭門將的十指關，後備入替的阿文度布馬（Armindo Bruma）起腳時，烏克蘭守衛在禁區內用手阻住皮球，球證直指12碼點，並由C朗操刀中鵠，在72分鐘追1：2，惟餘下時間未能追平，烏克蘭以6勝1和的不敗紀錄，以19分高踞B組的榜首，穩奪來年歐國盃決賽周的資格；葡萄牙則以11分暫列次席。

C朗射入12碼，惟未能為葡萄牙平反敗局。（路透社）

烏克蘭在主場擊敗葡萄牙，以鎖定來年歐國盃的決賽周席位。（路透社）

現年34歲的C朗拿度在今仗寫下職業生涯另一里程碑，繼比簡（Josef Bican）、羅馬里奧（Romario）、比利（Pele）、普斯卡斯（Ferenc Puskas）及梅拿（Gerd Muller）之後，成為史上第6名球員入球數字突破700大關。C朗共花973場達成此里程碑，大約0.7場便取得「士哥」，而今個入球是他第95個國際賽入球，與首位的伊朗名將戴伊相距14球。

C朗拿度700個入球分布（按圖放大）