【菁英盃】大埔半場調動成致命傷　富力連轟四球演大逆轉

菁英盃分組賽B組賽事今日（22日）在旺角大球場上演，富力R&F在469名觀眾見證下，下半場連入四球，反勝和富大埔5：3，全取三分。

由於今屆菁英盃賽事改制、增加總比賽場次，因此足總在今周中及周末「開快車」應付緊密賽程。

大埔今場面對「富豪球會」富力，派出何振廷、孫銘謙及守門員錢兆琛三位U22球員擔正，配合辛祖、勞高及金玟基等主力球員。富力則讓勞烈斯跟袁振昇等板凳球員亮相，並以年青球員陳嘉宝、林衍廷與謝家榮應戰。

大埔年青球員孫銘謙（右），今仗繼續正選披甲，跟富力小將麥富城鬥法。（香港足總提供）

大埔中前場遣強陣 半場領先兩球

開賽11分鐘，中村祐人右路底線送到門前，辛祖把握機會輕鬆射入，助和富大埔取得領先。不過富力戰至30分鐘追平，袁振昇左路推入禁區，再射遠柱得手成1：1。

「綠戰士」完半場前連下兩城，先有杜度於34分鐘近門接應楊賜麟傳中衝頂破網，加上金玟基45分鐘「執雞」射入，半場領先3：1。

富力外援艾瑪臣（白衫）今場梅開二度。（香港足總提供）

換走辛祖埋伏線 富力極速追平

大埔手握兩球優勢，換邊後即以小將吳文希代替射手辛祖，並罕有地更換守門員錢兆琛，埋下落敗伏線。

富力50分鐘先由陳嘉寶禁區內起腳撞射成2：3，更換入林柱機及迪布利加強攻力，6分鐘後伊高沙托尼助攻形成混戰，由外援艾瑪臣把握機會抽入，追至3：3平手。

富力前鋒袁振昇（右）今季終於開齋。（香港足總提供）

富力演逆轉劇本 四日內取兩連勝

雙方拉鋸至尾段，80分鐘大埔終再度失守，林柱機左邊開出角球，艾瑪臣前柱跳頂破網，助富力反超前。

補時階段，迪布利乘大埔門將何銳出迎，快一步搶得皮球後射入空門，最終富力戲劇性地上演逆轉，以5：3反勝大埔，於B組雖跟南區同得3分，但因對賽成績不及對手而位列次席；大埔則敬陪末席。