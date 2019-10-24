【MLB世界大賽】太空人敬遠換來單局連失5分　國民大勝領先兩場

太空人在MLB世界大賽（World Series）周四（24日）對國民的Game 2，作出今年一次敬遠（Intentional Base on Balls），卻帶來災難性結果，終在主場以3：12大敗，總場數落後到0：2。

國民周三（23日）Game 1先以5：4力克太空人，在今年世界大賽旗開得勝。Game 2由史查斯保（Stephen Strasburg）擔任先發投手，大戰太空人另一位美聯賽揚獎（Cy Young Awards最佳投手獎）大熱華蘭達（Justin Verlander）。史查斯保為國民投6局被敲7安，失兩分，另有7次三振。

鈴木清全壘打打破了僵局。（Getty Images）

華蘭達第7局中途被換走，終吞下敗投。（Getty Images）

華蘭達今戰6局同樣被敲7安，6次三振讓他以生涯累積202次季後賽三振，超越名將史莫斯（John Smoltz）成為季後賽三振王。不過，這名36歲投手在第7局一開始，被國民捕手鈴木清（Kurt Suzuki）敲出全壘打，其後又四壞保送盧布尼斯（Victor Robles），被總軒治（AJ Hinch）換了下來。

國民第7局用盡所有手段得分。（Getty Images）

最麻煩的華蘭特下丘後，國民又有端拿（Trea Turner）得到四壞保送，伊頓（Adam Eaton）以犧牲觸擊將跑推進，但雲當（Anthony Rendon）失手後，國聯冠軍面對2出局、2人在得分位置的困境。不過，落後一分的太空人發出敬遠指令，將蘇圖（Juan）送上一壘，國民其後3名打手都敲出安打，分差進一步拉開。鈴木清在同一局再次入打擊區，最後以滾地球出局，太空人守備經歷極為漫長的一局。

國民終以12：3大勝，總場數領先兩場返華盛頓。作客連贏兩場使國民站在極有利位置，翻看7場4勝制的季後賽紀錄，84支領先2：0的球隊有71支最後勝出系列賽。在現時2-3-2模式下，過去10支首場作客皆勝的球隊，都成功擊敗對手，其中6次更是直落4場掃走對手。

國民領先到2：0，第3仗將回到華盛頓。（Getty Images）

軒治認敬遠「汽油救火」

太空人的總教練軒治成為了大聯盟史上首名在例行賽未有作出敬遠指令的主帥，想不到在最關鍵的世界大賽作出敬遠，卻換來如此災難性的結果。一整季都沒有敬遠任何打者，軒治原意是想阻止對手得分：「我跟你們一樣知道蘇圖的實力，我們都知道（敬遠的）壞處。再加上我整年都沒有作出指令，壞處自然更多，諷刺的是我們都認為敬遠是阻止他們得分的最佳方法，結果卻是將汽油倒在燒得旺盛的火上。」

事實上，將蘇圖送上壘有其道理，雖然已經二人出局，但該名20歲左打首仗敲出3支安打，Game 2 合共3次面對華蘭達亦有一支安打，對於右投中繼比士利（Ryan Pressly）確是極有威脅，但滿壘反而是更重的負擔，使得比士利要「硬食」40.50的守備率（只計今年世界大賽）。