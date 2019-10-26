【山系】你喜歡山賽還是山野？　成績絕非越野跑唯一意義

18歲，總是每個人生命中的里程碑。一個青年初長為成人，責任從此自負，生活上一切大小事卻可以名正言順地按自己的意願決定。很多人都會在此特別的時刻選擇狂歡地爽一次，到酒吧買醉、入馬場投注、去劇院看三級片也好，反正就是要試試那些往日或許只能「偷偷地」做的事情，皆令18歲尤如變成一場「禁忌解放」的成人禮。

對於山野跑手唐熙晉（Tony）來說，成年的一天亦同樣令他期待已久，原因卻是往日大多數山賽都不許未成年人參與。成年了，意味着他終於可以一嚐長距離山賽的滋味，開啟個人的山賽生涯。然而，3年後的今天，一場又一場比賽過後，他卻有感原來本地山賽跟自己期望略有落差，跑手之間過份強調競賽成績的氣氛，彷彿忘記了往日登山時那種純粹的初心。人與人、人與自然的關係就是這樣的嗎？一切反而令Tony反思考起一個問題：「我到底是喜歡比賽？還是山野本身？」

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Tony是山野跑手，也是化學系大學生。（曾柏熊攝）

近年多了新手玩山賽，香港的賽事卻人多路窄，一個100公里的比賽，身邊前前後後都是滿滿的人潮，大家一心抱着做時間的競爭心態上線，卻忘記了互相禮讓、尊重的山野文化；我明白比賽當然有比賽的意義，但這不是山賽的唯一，玩山不應該是這樣的！

山野生活源於享受寧靜

我從訪問中認識到Tony，總感覺是個充滿「反差」的山野跑手。他形容自己是個好靜的人，卻又幾乎可以用一小時滔滔不絕地「演說式」回答所有問題。青澀未脫的面容，是個文質彬彬的化學系大學生，平日碰見，大概會以為他是那種多數時間留在實驗室學習與做測試的男生。但是，他擁有一身典型的越野跑手健碩身材，更多時遊走於在山野間穿梭，揮灑汗水，享受遠離煩囂的寧靜山野。

當初他跟山野結緣的原因，源自小時候的童軍露營生活。加上作為家中獨子，習慣安靜又不愛熱鬧，山野體驗令他發現新的生活方式，讓他感覺舒適。於是13、14歲起，Tony便愛上獨自去露營。有時跟媽媽交代一聲，就走到了貝澳、海下等地兩、三日。平日放學做好功課，又忍不住走到家後的獅子山行行山，沿飛鵝山道走個圈，入黑前經法藏寺下山，路程剛剛好10公里，十分寫意。「我很討厭打機，試過打機時精神太集中而嘔吐；我卻很喜歡容許自己安靜思考的環境，野外就是一個滿足到我的地方。」Tony說。

習慣安靜又不愛熱鬧，野外就是一個滿足到Tony的地方。（曾柏熊攝）

雖然今天的Tony，已是經驗不俗的山野跑手，但過去大部分時間，他甚至未想像過用「跑」的方式穿越山野。他根本覺得跑運動場練習很無聊，後來養成跑獅子山的習慣，原因不過是想早點回家罷了，並非刻意經營。數年的跑步歷程中，他又留意到社區中卻愈來愈多人跑山，而且是穿上正式裝備練習，方令當時的Tony發現，原來越野跑也是種可以認真看待的運動。適逢身邊一位朋友亦有跑山的習慣，於是Tony才試着跟隨友人練了第一課山，由粉嶺大刀屻出發，跑往大帽山共30公里的路程，很辛苦，卻很有挑戰性。山野又一次在毫無計劃中，引領Tony走向一個全新領域。

18歲的第一件事：報山賽!

「跑過了那次之後，我發現自己迷上穿越長距離路程的挑戰性，希望體驗一下山賽的滿足感；於是我嘗試上網找比賽和相關資訊；甚至會不請自來地inbox曾進傑（鷹鷹）等高手，查詢坊間有否青年比賽？才知道當年絕多數山賽都不予未成年人參與，建議我等到18歲再報名，這亦成為我內心一直的渴求；2017年成年後，便立即報名當屆的《Dark 45》，繞大東山、鳳凰山一圈，花了7小時20多分鐘，取得青年組冠軍，期待已久的山賽生涯正式開始。」Tony說。

一到18歲，Tony便立即報名當屆的《Dark 45》，更成為青年組冠軍。（曾柏熊攝）

一年間，Tony對山賽的狂熱，一發不可收拾，他一口氣報了6、7個50公里以上的長距離比賽。按一般故事的走向估計，這個受訪者應該都離不開山癮愈來愈深、愈跑愈狂等套路吧。這個說法，只說中了一半。

Tony的「山癮」的確愈來愈深，但對「山賽」的看法，卻隨著更多路跑跑手上山的熱潮，逆向轉淡。事實上，相對於Tony初跑山的一年，這兩年愈來愈多跑會、商店舉行越野跑訓練，香港山賽的參與人數的確有爆炸性的增長，山野的承受力固然是一個問題，對香港山野文化、風氣的影響，也不能忽視。

Tony說：「近年多了新手玩山賽，香港的賽事卻人多路窄，一個100公里的比賽，身邊前前後後都是滿滿的人潮，大家一心抱着做時間的競爭心態上線，卻忘記了互相禮讓、尊重的山野文化。由於山賽跟路賽不同，跑手過人時都會習慣跟前方說一聲借借，而不會自己衝過去。這不單是禮貌問題，是安全問題！但我記得其中有一次，我禮貌地提示前方將會在右邊走過，對手竟然喝罵我，叫我過就過，說那麼多幹什麼？從此便令我覺得本地山野的風氣開始變質，我明白比賽當然有比賽的意義，但這不是山賽的唯一，玩山不應該是這樣的！亦開始反思，我是享受的始終是山野，其實不是一定是比賽。」

香港的賽事人多路窄，對寧靜嚮往令Tony決意出走歐賽。（受訪者提供）

從歐洲賽找回享受山野的初心

禮失求諸野，Tony在本地山野間，發覺原有的風氣開始淡薄，甚至變質，遂向國外尋求。尤其是他盤算過後，發現以買廉價機票、青年旅舍和自行煮食等節衣縮食的方式，出戰一些不太「大名」的歐洲山賽，旅程花費都不會比本身就定價甚高的本地山賽貴很多。於是，他在這兩年間，出戰本地山賽愈來愈少，反將目光轉向歐洲，體驗一些地貌、氣候、環境比香港嚴峻得多，卻更令人難忘的經歷。

例如今年8月，Tony便參加了瑞士的《Swiss Peaks Trail》賽事，這個比賽全長170公里，攀升約11,000米，難度在當地數一數二，甚至比著名的UTMB（Ultra-Trail du Mont-Blanc）更難。

他說：「歐洲賽雖然也是比賽，但總是感覺到參加跑手態度的不同，最重要，是大家在比賽之餘，都十分愛山，無論義工還是跑手，周遭都充滿互相鼓勵的友善氣氛。我本來預計以40小時左右完賽，結果在意外地在110公里時被淘汰（cut off）；當時我已經比賽了25小時，攀升了7000米，於約晚上10時登上其中一個山頂，天氣突然變黑，亦變得很大霧，開了頭燈亦只得1米左右視野，根本看不見任何指示旗。」

Tony續道：「由於氣溫太冷，我只想盡快下山，於是選了一條路向下走了50米左右，還是沒有指示，立即便回頭，才發現闖禍了……山頂一片漆黑，地表卻如火山灰般，走上一步就滑回原地，掙扎多時也離開不了，身體亦開始失溫，只有大叫救命，叫足10分鐘才有後上的跑手回應，但我根本完全看不到他的位置，他只好用聲音不斷指示我該怎樣走，爬了半小時才找到對方，我跟著他走回山腰的山屋Check Point，入屋時身體已因失溫而不斷發抖，披上毛毯睡了兩小時，起身卻發現過了cut off時間，無奈未能完賽。」

歐洲山賽遇到的嚴峻環境，是生活在香港野外難以想像的。（受訪者提供）

很多人會認為，出國比賽，完成是基本吧？Tony雖然未能完賽，但他卻未感失望，甚至比很多經歷都要快樂。箇中原因，是每一次歐洲賽都彷如令Tony找到當初那純粹希望享受山野的初心。那些動輒二、三千米的高山，人與人之間相差很遠。連跑數十小時都不會見到任何人為建築，很安靜、很美。比賽之間，可花時間欣賞風景，一切都好像專注於自己身上，不用理會其他事物，盡力見證自己的進步就已經是成功。反過來說，如果完賽了，卻毫不享受過程，這樣的山賽真的有意義嗎？他說：「我的信念是，沒有人會知下一秒發生什麼事，尤其是現今社會與政治環境，太多事情意想不到。我這刻有機會跑，但明天還可否繼續跑下去，也不是必然，跑得不開心，還有什麼意義呢？」

競賽當然有它的意義，但堅持跑出自己的節奏，享受自我探索的過程。山賽的意義，可以如此簡單，不是嗎？