【MLB世界大賽】太空人滿壘全壘打轟炸國民　最後3場分勝負

太空人在世界大賽（World Series）主場首兩戰對國民全敗，但作客到首都華盛頓及時回魂，昨日第3戰追回一場後，周日（27日）Game 4又有三壘手布克文（Alex Bregman）敲出一支滿貫全壘打（Grand Slam），助球隊以8：1大勝國民，總場數追成2：2平手，要在最後3仗分高下。

太空人今仗打線全面復活，4局後以4：0領先。另一邊廂國民面對客隊先發投手奧基迪（Jose Urquidy）5局只能敲出兩安，當該名墨西哥出身的投手第6局下丘後，終於製造到滿壘的情形，但可惜最終只得1分。

布克文一支滿貫炮消滅國民後上的希望。（Getty Images）

布克文今仗包辦5分。（Getty Images）

被追回1分，太空人第7局即時猛攻，希望將分數進一步拉開，在首兩名打者被四壞保送上壘後，艾圖菲（Jose Altuve）擊球雖被國民右野伊頓（Adam Eaton）接殺，但白蘭尼（Michael Brantley）安打造成滿壘，到25歲的布克文入打擊區，戰局再次大變。

國民數度製造滿壘，但卻只得1分。（Getty Images）

國民中繼洛特尼（Fernando Rodney）第一球為內角變速球的好球，第2球再次攻向內角，球路差不多，但卻是一夥時速93英里的二縫線直球。這一球挨近角落位，但布克文看準出手，一揮就將球打到左外野，將一眾太空人跑者送回本壘，憑這支滿貫炮，客隊領先到8：1，國民士氣受到重大打擊。

太空人今戰防守再度壓制國民。（Getty Images）

布克文創造太空人新歷史

這是世界大賽史上第20支滿貫全壘打，布克文更是首名太空人球員在世界大賽擊出4分炮，更成為1964年紅雀球星保耶（Ken Boyer）之後，另一名打出Grand Slam的三壘手，無獨有偶亦是Game 4敲出。這名三壘手今仗一人就得到5分，成為贏波最大功臣，賽後表示今年世界大賽十分過癮。布克文說：「這就是棒球的真諦，棒球本身是個美麗的運動。兩隊都奮戰到底，投手出色，進攻亦十分精彩。我覺得十分高興，希望可以繼續這樣鬥下去。」

兩隊將於明日續戰，Game 5之後將會休息一日，30日回到侯斯頓的太空人主場進行第6場。