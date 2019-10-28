【足球熱話】克甲球員墮「騙局」　未入球先慶祝落得悲慘下場

「入咗！一定入咗！」 克羅地亞甲組聯賽球會施拉雲日前作客夏德，眼見隊友一記美妙笠射飛向敵方大門，部份球員已圍在一起慶祝，門將更忘情地衝到後備席。 但這個天大的誤會，正令他們20秒後隨即失守。

這個「入球」，有別於林柏特2010年世界盃「過晒白界」的遠射。半場落後0：1的施拉雲，下半場中段把握在夏德門將開生波失誤，隨即笠射。夏德門將回防，飛盡亦未能阻止皮球笠過自己頭頂；從電視畫面遠鏡看，皮球似已入網，電視直播亦隨即將比數改為1：1。這時部份在中圈附近的施拉雲球員已圍在一起慶祝，門將更衝出禁區跑向後備席。

從這個角度看，皮球似已入網，騙倒了部份施拉雲球員。（影片截圖）

這個「入球」連電視直播都「呃埋」，左上角的比分一度改為1：1。（影片截圖）

「入球」實則只是中柱

但從門前的施拉雲前鋒失望抱頭可見，這「入球」另有內情。原來皮球只是中柱，夏德守將作為最近的觀眾當然清楚看到，他隨即大腳解圍，隊友繼續攻勢；衝出禁區慶祝的施拉雲門將頓時「一頭問號」，舉手示意，但這時才急急腳回防已經太遲，夏德球員輕鬆將皮球送入網窩。

慶祝入球變失守逐格睇（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

短短20秒，施拉雲由「入球」變失守，最終以0：2落敗，繼續於榜尾徘徊；夏德則重上榜首，領先薩格勒布戴拿模兩分。