【足球熱話】土耳其國腳低級犯錯極速被逐　創當地最快領紅牌紀錄

紅牌被逐，有時未必需要粗野攔截對手。土超球隊高耶（Konyaspor）門將基連迪尼（Serkan Kirintili）一次低級失誤，更創下極速被逐的尷尬紀錄，球隊最後更落敗而回。

土耳其球隊高耶主場迎戰馬拉蒂亞（Yeni Malatyaspor），但正選門將基連迪尼甫開賽便被逐離場，因為一記低級失誤。客軍在半場一記長傳，基連迪尼未有為意自己離開了禁區，在禁區頂雙手沒收皮球，球證隨即吹停賽事，而該名土耳其門將亦知道自己犯下大錯，逕自離開球場，他更失望地以球衣掩臉，恨錯難返，隊友亦上前安慰他。基連迪尼開賽僅13秒被逐，亦創下土超史上最快被逐的球員，但相信他亦不希望擁有這個尷尬紀錄。

在今仗前原先排第4位的高耶，在門將被逐後十人應戰，更隨即被對手攻破大門，在4分鐘落後一球，加上馬拉蒂亞在下半場再入一球，奠定兩球勝局，結果在主場告負。

基連迪尼不慎在禁區外犯手球，直接被逐離場。（影片截圖）

基連迪尼開賽13秒犯下極大錯誤（按圖放大）

今仗犯下大錯的基連迪尼，在2015年加盟高耶，是球隊的必然正選。該名34歲的門將，在2018年才首度為土耳其國家隊把關，至今曾經4場披甲，但他在上年後一直未有再被徵召。

基連迪尼曾經代表土耳其青年軍把關。（Getty Images）