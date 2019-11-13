【歐國外】軒達臣緊急入營做和事佬　史達寧、祖高美斯一同操練

英格蘭代表隊昨日操練，與史達寧的衝突的後衛祖高美斯如常訓練，但他右眼下的臉頰有明顯傷痕，據報是衝突時被史達寧的飾物弄傷的。英媒披露，利物浦隊長佐敦軒達臣周二到訓練基地，充作史達寧及祖高美斯的「和事佬」。

周日利物浦對曼城的英超大戰餘波未了，曼城中場史達寧及利物浦後衛祖高美斯在比賽中衝突，這兩名英格蘭國腳周一到代表隊報到，再在訓練基地的飯堂動手，英軍主帥修夫基周一晚宣布，史達寧不會在周四對黑山的歐國盃外圍賽披甲，但會繼續留在球隊。

昨日（11月12日）英格蘭操練，供傳媒入內拍攝，衝突事件的兩位主角史達寧及祖高美斯如常出席，但祖高美斯右眼下的臉頰有道明顯傷痕，據英國《太陽報》稱，這是被史達寧的飾物弄傷。

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祖高美斯如常操練，但臉有傷痕：

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英國《每日郵報》透露，史達寧及祖高美斯在英格蘭代表隊衝突後，利物浦隊長佐敦軒達臣十分關注，分別致電兩人了解，希望充當「和事佬」。由於軒達臣對黑山停賽，獲修夫基准許延遲歸隊，但他周二都自發回到英格蘭的訓練基地聖佐治公園，協助處理事件，親自探望兩人。

報道稱，史達寧事發後曾獲准離營，冷靜一下，之後回來，昨日如常操練。至於英國《泰吾士報》則披露，原本修夫基決定驅逐史達寧出隊，但在史達寧駕車離開期間，收到修夫基的短訊，叫他回來。據該報了解，修夫基與幾名主力球員商討後，認為祖高美斯既然接受了史達寧的道歉，就不好驅逐他吧。

史達寧如常操練：

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英國《每日郵報》了解，有英格蘭國腳不太滿意修夫基的處理方法，他們認為不應該向公開此事；既然史達寧已道歉，亦被祖高美斯接納，在隊中處理即可，不用公開。有球員覺得這種小衝突在球會中都不時出現，修夫基反應過大，令他們感到驚訝。

在昨日的記者會上，修夫基向外界表明，英格蘭隊內氣氛融洽，他說：「我愛所有球員，我們就像一家人。一家人最重要的是溝通，一起面對問題。我認為作為領隊，一定要好好處理這件事。」

修夫基續道：「到最後，我要為大家找出一個妥善的解決方法。很難劃下一條界線，但你需要盡力公平處理，我不是永遠對的，但我是領隊。史達寧是我們一位非常重要的球員，但我覺得這樣的決定是正確的。」

修夫基表示英格蘭隊是一家人。（路透社）

英格蘭左閘芝維爾說：「修夫基有向我們解釋整件事以及他的想法，他也想了解我們的。祖高美斯及史達寧有機會好好地溝通，這也是他們想做的。史達寧希望道歉，而祖高美斯亦希望盡快平息事件。」

「史達寧感到很歉意，他說這不是他的性格，我們都了解球員的情緒很容易過激，但我們不是找任何藉口，包括他自己。修夫基沒有獨自下決定，他跟領導小組一起作出決定。」芝維爾表示，事件已經在周一處理好，他們在周二如常訓練。

芝維爾表示史達寧充滿歉意，此事已告一段落。（路透社）

周日利物浦對曼城時兩人衝突（按圖放大）：