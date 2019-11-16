【芒草行山路線】城門水塘起步上四方山大帽山　必拍夕陽芒草靚景

首先往荃灣兆和街乘坐82號綠色專線小巴，到達總站城門水塘菠蘿壩下車。旁邊小斜坡有一所小食部和洗手間。整理好裝備之後踏上石級正式起步。首先沿水塘堤岸進入菠蘿壩自然教育徑，是一條泥土徑，平緩易行，不過這裡是猴子出沒熱點，必須把所有超市膠袋隱藏，不然猴子會偷取食物，牠們膽子很大，肆無忌憚地搜查你的背囊，必須小心。

美麗夕陽（小牛牛授權使用）

路線：城門水塘菠蘿壩 > 虎蹤徑 > 大城石澗 > 四方山坳 > 大帽山 路程：19公里 需時：約5.5小時 山徑路况：石屎路~25%、泥徑~68%、石坡~5%、石級~2% 曝曬比例：80% 攀爬比例：0% 廁所：2 補給：2

一直行走石屎路，靠左轉緩緩上升，不久就到達虎蹤徑入口，大部份為泥土路平緩易行，渡過幾條石澗，為大城石澗支流，水量不大，可以試探，由於較少遊人到訪，仍保持原始風貌，澗上有幾棵大樹倒塌，橫跨兩岸，大石滿佈青苔，樹藤橫垂交錯，加上陽光從密集樹葉下透射，有如人生在痛苦困境中，只要努力掙扎也會有找出前路的希望！

美景當前，拍攝過後繼續前行，部份山徑多雜草，但是仍未被完全覆蓋，路標可清楚看見，當走到一段山徑靠右邊發現條絲帶，查看地圖是小徑通往大城石澗，沿泥坡落斜不久，到達大城石澗，水量充沛，大石堆叠，其中有一棵大圓石塊很有特色，澗道有大大小小水潭，在旁有一條大瀑布，十分壯觀。跨過叢林，有很多樹藤滿佈，好不容易爬落低位拍攝，石面長滿菁苔，每步都要小心，可是途中有荊棘的植物相當之多，稍一不慎都被刺傷。

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按圖看清沿途風景、設施▼

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探索完之後沿泥坡返回山徑，本來打算再走訪楓葉潭，可是時間緊湊，唯有放棄下次再訪！再走一段山徑再到達大城石澗的「肥佬麥」。它是一塊大石位於石澗中間，亦是大城石澗的地標。打卡後沿山徑繼續走，路況良好易行，唯獨雜草較多而已，經過南房肚再轉入麥理浩徑8段，這裏有大片草地，開揚、有大石分佈各處，左右兩旁長滿芒草，山脊位置十分當風，芒草亦跟隨風的韻律搖戈，靜靜看著芒草擺動十分治癒。

芒草沿山坡生長，覆蓋整個山頭，在斜陽照耀下，閃耀著一片片鱗光，十分美麗，可是時間不早了，計劃趕及太陽下山前，要到達妙高台拍攝，先經過四方坳，再接上石屎路段，慢慢行上斜坡，巧遇草叢上有多隻黃牛吃草，可惜沒有時間跟牠們合照，好不容易到達大帽山山頂，立即開始落山，看見大片芒草盛放，不得不停頓下來拍照，夕陽配合芒草美景醉人！

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看著（鹹蛋黃）慢慢垂下，magic hour瞬間消逝，噢！已經來不及進入妙高台了，天色開始昏暗，天空竟然呈現一度紫色的光譜！心裏不斷叫着「amazing」！打卡後落山到達避車處閘口，竟然看見一頭大野豬在徘徊等待，原來有人正在餵飼，太太也勸告她不要餵飼，應該讓野生動物自然發展呢！天色已經全黑了，我們都開啟手機電筒，摸黑落山，卒之到達扶輪公園小賣部，完成今次旅程。

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注意事項： ~ 首段經過城門水塘菠蘿壩，小心猴子偷襲（搶食物） ~ 切勿餵飼野生動物 ~ 建議帶手套，穿長褲 ~ 路途比較漫長，天氣炎熱建議每人帶兩公升水 ~ 風高物燥切勿在郊野吸煙，引起火災後果嚴重 ~ 愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】